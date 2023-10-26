全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果

李家超表示，政府會在預警、準備、應急和復原四方面，持續強化整體應對能力，把破壞和影響減至最低，尤以保障市民安全為首務。他指今年9月應對超強颱風及世紀暴雨期間，政府在準備和應急方面做到預期要求，但在預警環節由於科技限制，仍須不斷求進，包括加強發放預告信息，以及增加信息透明度、內容和頻密度。

加強預警 增透明度頻密度

為持續強化香港整體應對極端天氣的能力，政府會作前瞻預防和策略部署，包括要求政府部門、機管局等以底線思維，把社會損害減至最低。政府消息解釋，所謂底線思維即思考「最惡劣情况需要做什麼事」，相關檢討料一至兩個月內有結果，包括參考外國在鐵路沿線設測風儀檢視即時風速。被問到會否要求港鐵日後改為根據測風儀數據，而非硬性規定9號風球停駛，消息稱會研究。

至於天文台發出9號風球當日機場交通停擺，有意見認為應控制航班降落數量，政府消息人士指當日風力其實便利航機降落，加上本港三分之一機場抵港客為轉機客，取消航班對旅客影響大，當局亦須維護本港國際航空樞紐地位。

全速推逾80億元防洪工程

另外，李家超又稱政府會全速推展逾80億元的雨水排放系統改善工程，包括黃大仙及港島東區等曾發生較嚴重水浸的地區。政府消息稱，政府將於2024/25年度向立法會申請撥款，用於黃大仙及港島東的防洪工程，其他會改善雨水排放系統的地區包括九龍城、大埔及沙田等。

（2023年施政報告）