接駁中鐵線 荃灣線往東延

北環東延線改往坪輋 另線駁香園圍

另外，北環線東延線亦有新方案，政府提出分兩段發展，首段「北環線東延線」由古洞往返坪輋，乘客其後可在坪輋站轉乘「新界東北線」，北上往香園圍或南下到粉嶺站。消息形容新方案將以往「一條過」走線「斬開」後，乘客可按需要轉乘不同方向，料可縮短車程時間。

去年《施政報告》提出三鐵三路項目，包括中鐵線，惟當時方案不接駁荃灣線，僅稱途經葵涌並在東北葵涌設站。消息稱昨日新方案是參考去年公眾諮詢意見後調整；而東北荃灣及東北葵涌站未有具體站點，但預料會惠及梨木樹、石籬石蔭及象山邨一帶居民。

田北辰：中鐵線毋須駁九龍塘 恐迫爆

消息又說，初步研究後認為走線雖可行，但荃景圍附近多屋苑，「地不多山多」，盼可繼續以「鐵路加物業」方式發展，但需再研究。實政圓桌立法會議員田北辰歡迎中鐵線接駁荃灣線，惟認為乘客可轉乘荃灣線過海已夠，當局毋須再「浪費錢」延伸走線至九龍塘站，迫爆東鐵。

《施政報告》亦對北都鐵路及道路提新方案，包括將北環線東延線分兩段推展，「北環線東延線」由古洞經羅湖南、文錦渡等往返坪輋，坪輋同時連接「新界東北線」，北上香園圍，南下經皇后山連接東鐵線粉嶺站。

消息稱未知車站會否接駁香園圍口岸，目標兩者僅步行距離；又稱兩段鐵路可分階段興建，先後次序視乎沿線發展優次。去年《施政報告》提出的北都公路，當局昨亦指將路線東延，西面維持連接天水圍，東面則由古洞北延展至接駁沙頭角公路交匯處。

不過，上述鐵路及道路未有時間表及造價預算，惟據悉當局會先發展「三鐵三路」（即中鐵線），其後才發展較長遠的北都「兩鐵一路」。

（2023年施政報告）