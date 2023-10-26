啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若

明報記者

另外，同樣研究逾10年的東九龍線（東九龍集體運輸系統），政府去年原擬走線為彩虹東至寶達，《施政報告》提出延伸走線，在馬游塘建穿山隧道連接至油塘東，全線料8個車站。

政府2007年首次提出啟德單軌項目，2009年曾作可行研究，原走線涉九龍灣、啟德、觀塘等，2010年估算造價120億元。據悉啟德系統新方案可服務沿線5萬人口，全程時間料少於10分鐘。

特首李家超昨被問到，重推系統會否擔心被指「朝令夕改」，他指建設多個綠色集體運輸系統符合社會發展及市民要求，形容「唔好理佢嘅經過係點」、措施起因為何，強調「有結果」令市民受惠最重要。

梁志堅：樓價起碼企得穩

地產建設商會執委會主席、會德豐地產主席梁志堅昨回應查詢稱，相信政府重推系統對該區將來賣盤有裨益，受大環境影響樓價或「唔會升」，但起碼「企得穩」。立法會九龍中議員楊永杰是啟德居民，稱樂見重推系統回應交通需求，形容「好高興」當局在啟德發展「回歸初心」，建議系統未來再駁油塘站，迎合茶果嶺和油塘灣發展。實政圓桌議員田北辰則關注造價實際下調幅度，質疑如照舊用高架系統，事實上成本或與當年相若，啟德居民多年白等。

東九線擬「穿山」抵油塘

指技術難續棄將軍澳

至於東九龍線，當局去年稱會採高架系統，據悉新方案大部分路段仍是高架路，但當局研究後認為可將原寶達為終點的走線延伸，由彩虹東出發、經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘，然後建穿山隧道接駁油塘東。不過，當局去年以穿山有技術困難及成本高，宣布系統不用重鐵且走線僅到油塘；而2014年當局首次提出東九龍線方案，原終點站為寶琳。

對於為何現時更改做法、既已穿山為何只到油塘而不經藍田及進入將軍澳，消息人士解釋「收到好多意見」，連接油塘為方便市民在油塘站過海；而寶達和將軍澳一帶有150米高低差，入將軍澳有技術困難，且與將軍澳線重疊，不符成本效益。消息稱曾研延伸至慈雲山，惟該區路窄，日後再與承辦商商討。

至於東九龍線及啟德系統將採用什麼技術，消息稱當局認為雲巴、智軌、巴士快速公交系統均可行，造價及時間表視乎採用什麼技術，明年會先邀請營運商遞交意向書，其後訂招標條款，料涵蓋班次、造價、收費等；明年首季就東九龍線詳細研究到立法會申請撥款。

（2023年施政報告）