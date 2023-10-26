73項新KPI 修公僕守則延明年初

或刪「政治中立」 徵職方意見

李家超在今年的《施政報告》提到，4個未完成的項目為修訂《公務員守則》、推展「法治教育領袖培訓計劃」、擴展「標準金額補地價」模式，以及就關鍵基礎設施網絡安全進行公眾諮詢。他表示，雖然4項指標有延期，但原因不涉及疏懶或不盡職，而是為完善項目效果。

4項KPI延期 李：為完善效果

就修訂《公務員守則》，消息人士強調「政治中立」字眼本身無問題，並非代表不用效忠特區和國家，惟遭社會上部分人炒作及誤解；又稱已將《守則》修訂擬稿提交予特首，但因應社會有不同意見而深入檢視，包括「政治中立」字眼。

翻查今年的73項新指標，限期由今年10月內至2026年不等（見表），時限最短為勞工及福利局須於今年10月內，推出「共創明『Teen』計劃」第二期。

另外，《施政報告》提出成立至少20個「工作小組」或「辦公室」，例如創新科技及工業局成立「數字政策辦公室」制訂資訊科技政策、醫管局成立「聯網臨床研究支援辦公室」促進於公營醫療系統進行臨牀研究及試驗等。

狄志遠：無扶貧KPI感失望

社福界立法會議員狄志遠對《施政報告》未就扶貧政策設KPI感失望，認為《施政報告》精準程度有限，未提及新移民、少數族裔、長期病患者等弱勢社群。經民聯副主席梁美芬則留意到，其中一項KPI與劏房相關，支持政府就取締劏房提交建議，認為可早日解決問題。

（2023年施政報告）