明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

網安明年交草案 設部門擬通報機制

【明報專訊】政府在2021年提出訂立網絡安全法例，最新《施政報告》提到，明年內將向立法會提交立法草案。政府消息人士稱，草案涵蓋能源、通訊、交通運輸及金融服務等關鍵基礎設施，局方將會向他們發出實務守則，包括設立管理部門、制定事故通報機制及草擬應變計劃等。消息人士又稱，局方正與警方網罪科及資科辦等部門審視草案內容；罰則會是監禁或罰款，未有具體方案。消息人士稱相關業界暫時反應正面，將諮詢公眾。

政府於2021年宣布，因應網絡攻擊增加，將訂立網絡安全法例，清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任。時任警務副處長（國家安全）劉賜蕙去年出席《港區國安法》法律論壇時指，本港網絡安全存在三大局限：各部門推出政策的步調不一；法規不足以移除網絡風險和應對突發事故；以及未有規管重要基礎設施及其營運者行為。

立德學院75學位 供囚犯報讀

另外，懲教署今年底前會設立「立德學院」，為成年在囚者提供自願報讀的全日制持續教育課程。政府消息人士表示，立德學院將在白沙灣懲教所及羅湖懲教所設立，首年提供75個學位；全日制課程適合中六學歷、年滿21歲的在囚者報讀，須行為良好及有學習能力，經評審委員會審核後便可全日制就讀。課程內容涵蓋職業、體藝及國民教育等，完成課程兼通過考核後，持有相等於中學文憑試5科2級的認可資格。

（2023年施政報告）

相關字詞﹕立德學院 懲教署 港區國安法 網絡安全法 保安局 施政報告

上 / 下一篇新聞

新增長點振經濟 政策「產業導向」 《施政報告》推短中長措施 學者：主動出擊有益
新增長點振經濟 政策「產業導向」 《施政報告》推短中長措施 學者：主動出擊有益
金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清
金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清
昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋
昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋
非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整
非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整
地建會料減辣穩樓市 仲量聯行指半桶水
地建會料減辣穩樓市 仲量聯行指半桶水
股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振
股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振
投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高
投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高
北都「3圈」變「4區」 議員：功能更聚焦 原址換地涵指定產業私營社福 擁九成業權可申
北都「3圈」變「4區」 議員：功能更聚焦 原址換地涵指定產業私營社福 擁九成業權可申
百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產
百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產
重病新藥設「有條件註冊」放寬審批 藥劑師料落地可快半年
重病新藥設「有條件註冊」放寬審批 藥劑師料落地可快半年
專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國
專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國
設專辦弘中華文化 建黨史博物館
設專辦弘中華文化 建黨史博物館
73項新KPI 修公僕守則延明年初
73項新KPI 修公僕守則延明年初
啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若
啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若
接駁中鐵線 荃灣線往東延
接駁中鐵線 荃灣線往東延
全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果
全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果
醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點
醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點
設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置
設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置
覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」
覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」
居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年
居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年
首個社區客廳年內推 福華街8000呎
首個社區客廳年內推 福華街8000呎
開放越南人才簽證 老撾尼泊爾開放就業讀書
開放越南人才簽證 老撾尼泊爾開放就業讀書
推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先
推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先