網安明年交草案 設部門擬通報機制

政府於2021年宣布，因應網絡攻擊增加，將訂立網絡安全法例，清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任。時任警務副處長（國家安全）劉賜蕙去年出席《港區國安法》法律論壇時指，本港網絡安全存在三大局限：各部門推出政策的步調不一；法規不足以移除網絡風險和應對突發事故；以及未有規管重要基礎設施及其營運者行為。

立德學院75學位 供囚犯報讀

另外，懲教署今年底前會設立「立德學院」，為成年在囚者提供自願報讀的全日制持續教育課程。政府消息人士表示，立德學院將在白沙灣懲教所及羅湖懲教所設立，首年提供75個學位；全日制課程適合中六學歷、年滿21歲的在囚者報讀，須行為良好及有學習能力，經評審委員會審核後便可全日制就讀。課程內容涵蓋職業、體藝及國民教育等，完成課程兼通過考核後，持有相等於中學文憑試5科2級的認可資格。

（2023年施政報告）