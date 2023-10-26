設專辦弘中華文化 建黨史博物館

每年辦「中華文化節」

全國人大常委會前日通過《愛國主義教育法》，新一份《施政報告》提出多項措施，推動愛國主義教育。康文署將於明年4月成立「弘揚中華文化辦公室」，工作包括每年舉行「中華文化節」。

政府消息人士表示，文化節涵蓋現時中國戲曲節活動、在「國家藝術基金」得獎的項目等不同活動，會在明年中舉行，預計入場人次5.5萬。政務司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」下，亦將增設「愛國主義教育工作小組」，協調政府部門和非政府機構推動國民教育。

海防館改名添「抗戰」

海防博物館更名為「香港抗戰及海防博物館」，政府消息人士表示，博物館目前已有日軍侵華、侵港內容，將加強介紹抗戰歷史，惟毋須休館改裝。

至於新設介紹國家發展和成就的博物館，消息人士稱時間表、選址及造價待定，料涵蓋中國共產黨史及國家歷史、經濟、文化等內容。保安局與國安委則將於明年設國家安全展覽廳，展覽廳設於尖沙嘴歷史博物館，期望每年約10萬人次參觀。政府發言人昨回覆稱，展覽廳循4個重點方向及6個部分展示國安內涵及意義，詳情有待規劃。

（2023年施政報告）