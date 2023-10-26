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專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國

【明報專訊】《2023年施政報告》以獨立專章聚焦國家安全、愛國主義教育，焦點之一是2024年內完成《基本法》23條立法；《施政報告》亦提到政府會開展愛國主義教育，成立由政務司長領導的相關工作小組等（見另稿），課程亦會配合，1996年開設的小學常識科將以「人文科」及「科學科」取代，前者強化國情學習，增加學生國民身分認同。

料涵煽亂竊密等7罪

《施政報告》第三專章為「貫徹『一國兩制』維護國家安全」，包括貫徹一國兩制方針、維護國家安全和愛國主義教育三大部分。特首李家超昨宣讀報告時，先引述二十大報告，再以大篇幅引述港澳辦主任夏寶龍今年4月講話，「香港社會暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固」；需時刻警惕街頭暴力捲土重來、警惕「軟對抗」。

政府消息人士稱，23條的法例暫時涵蓋7項罪行，包括煽動叛亂及竊取國家機密行為等，會適時諮詢，但未有交上立法會的具體時間表。至於23條立法會否影響港府吸引外資的政策，政府消息人士認為最重要做好解說工作及澄清誤解。

葉劉：欠咗中央好耐

李家超昨稱，23條立法是特區政府的憲制責任，任何政府都有責任履行。至於2003年首推23條立法時觸發大型示威，他指當時未讓公眾恰當地理解23條帶來的正面影響；但2019年出現「黑暴及意圖顏色革命」，令大眾明白國家安全對社會穩定的重要。他稱會做諮詢，確保市民明白23條立法可保障穩定自由的生活。

政府在2003年推23條立法，觸發50萬人上街遊行，時任保安局長葉劉淑儀是23條「推手」，曾稱立法不影響個人自由，並說「葉局長沒騙你們，放長雙眼睇啦」。現為行會召集人的葉劉淑儀昨被問及政府再推23條的感受，稱立法是特區政府憲制責任，「我哋其實欠咗中央好耐」，又稱澳門已在2009年完成立法責任。

狄志遠：憂自由減 勿急於立法

多個政黨支持明年23條立法。經民聯梁美芬認為《港區國安法》生效後，23條牽涉的7項罪行仍有一半需處理，若不珍惜本港自行立法的空間，「便由國家替我們做」。新思維狄志遠同意政府有憲制責任，但認為市民擔憂立法影響自由，因此不必急於立法；又說諮詢程序不可「走過場」，否則會帶來負面影響。政府應訂立清晰工作時間表，詳述具體立法程序。

常識拆兩科 人文涵國情

全國人大常委會日前表決通過《愛國主義教育法》，本港課程亦會配合，常識科將分拆成「人文科」和「科學科」，前者希望強化國情學習，拆科將於2025/26學年在小一和小四率先推行。

政府消息人士稱，「人文科」涵國家歷史、地理、文化知識，國情內容「會多啲」，以中國文化為主軸，增強學生國民身分認同、國家觀念，該科建基於常識科內容，並非「國民教育」獨立成科。

教育局會每年在最少50間中小學做「國民教育重點視學」，被問會否增加學校壓力，政府消息人士稱，去年30間學校參與先導計劃，「沒聽到負面反應」，局方不會「突襲」學校，會有足夠通知期。

明報記者

（2023年施政報告）

相關字詞﹕國家安全 愛國主義教育法 23條立法 施政報告

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