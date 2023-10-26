百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產

「新型工業加速計劃」以政府與公司佔比1：2配對資助，即企業投入4億元，政府便投入2億元，用途包括添設生產設備，企業投資門檻為最少2億元。當局會探討讓計劃下的企業更彈性聘用非本地技術人員。消息人士解釋，現行的「新型工業化資助計劃」資助上限為1500萬元，新計劃大增資助上限並有目標產業，是想吸引較以往規模大的科企在港投資生產線，政府會邀工業界及創科界代表成立委員會，審批企業提交的計劃書。

創科局年中曾就在港設人工智能超算中心做可行研究，《施政報告》昨交代由數碼港承擔項目。消息人士稱，初步顧問建議顯示，本港科企對超算服務有需求，料未來2至3年需求為3000P（PetaFLOPS，算力單位），5至7年後增至10,000P，惟本港沒相關服務。

數碼港分階段建AI超算中心

消息人士說，選擇數碼港設超算中心，是考慮到其相關產業群完整、稍後第五期擴建計劃可配合，政府目標是明年內於現有建築設置部分超算設備。消息人士續稱，超算中心以商業方式營運，了解到部分初創科企未必可負擔市場價格，當局正研究提供資助。至於數碼港今年8月遭黑客入侵泄私隱，消息人士說資科辦會提供支援，確保超算中心數據安全。

設微電子研發院 試批量產新晶片

半導體技術方面，《施政報告》公布明年內成立「香港微電子研發院」，研究第三代半導體核心技術。消息人士稱，位於元朗的微電子中心亦將於明年啟用，研發院會在中心設兩條中試生產線，測試批量生產碳化矽及氮化鎵晶片。

資料辦效率辦合併 管「數字政策」

至於數據治理，政府會將現時資科辦與效率促進辦合併，成立「數字政策辦公室」。消息人士稱，傾向由現時資科辦總監出任「數字政策專員」帶領，兩者職級同為首長級甲級政務官（D6）。

（2023年施政報告）