明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

北都「3圈」變「4區」 議員：功能更聚焦 原址換地涵指定產業私營社福 擁九成業權可申

【明報專訊】《2023年施政報告》昨明確將上屆政府提出的北部都會區「三圈」佈局，改劃為「四大區域」，由西至東分別為高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區、藍綠康樂旅遊生態圈；其中屬創科地帶的新田科技城及河套區港深創科園，對接內地河套的深圳園區發展。《施政報告》亦交代北都新發展區「原址換地」優化安排，由只限住宅及商業擴至指定產業及私營社福設施用地。立法會北部都會區發展事宜小組委員會主席劉國勳認為，北都改劃為「四大區域」，令各區功能更具體及聚焦。

明報記者

政府預計下周公布《北部都會區行動綱領》，政府消息人士透露，綱領將提及北都「四大區域」定位、如何與內地對接、重點建築及具體時間表。發展局會在洪水橋及新界北新市鎮等預留用地，打造「北都大學教育城」作專上院校發展；河套區港深創科園會探討便利科研人員進出的安排，包括研究以人面識別技術，達到「無感過關」。創科局亦正就新田科技城創科用地佈局作顧問研究，原擬年底有初步建議，消息人士稱最新目標明年初公布，屆時會一併公布批地方式。

留地建「大學教育城」 河套研人面過關

當局早前提出在新田科技城考慮採原址換地方式發展，容許合資格土地業權人補價改劃地契用途，在範圍內作與政府意向相同發展。《施政報告》昨交代優化安排，在北都新發展區，原址換地由以往僅限住宅及商業，擴至指定產業及私營社區/福利設施用地；土地業權人擁有發展用地內九成或以上私人土地，可符合換地資格。

消息人士解釋，新界土地業權零散，部分屬祖堂地難轉售，新安排提供彈性讓未能購得足夠土地的業權人滿足原址換地要求，而餘下一成未能購回的土地會由政府以《收回土地條例》處理，業權人須承擔相關土地地價。

設委會研融資 沙嶺擬變數據中心

發展北都及交椅洲人工島涉巨額資金需求，為此政府將由財政司長帶領成立「大型發展項目融資委員會」，並設「大型發展項目融資辦公室」，為項目的不同投資融資方案提供意見。消息人士稱，要待發展局就北都提出具體發展規劃，才可考慮哪些項目適合借私人力量融資發展，財庫局明年下半年設辦公室負責評估。

北區沙嶺原擬興建公眾骨灰安置所，《施政報告》稱，未來公眾骨灰龕位有足夠供應，原定兩公頃土地將改作創科相關用途。消息人士說，發展局料明年初展開城規程序，創科局初步評估該處交通及水電設施後，認為適合興建數據中心。

劉國動促交代換地門檻

劉國勳向本報稱，上屆政府提出北都與深圳「雙城三圈」佈局，其中新田及新界北等被納為「港深緊密互動圈」的定位較空泛，現時相關範圍分拆為創科及口岸商貿兩區，定位更明確。至於原址換地，他認為政策旨在借助私人力量發展新區，優化方案有助提高發展效率，政府繼續有主導權，但關注政府未交代原址換地作產業發展的土地面積門檻，促盡早交代。

（2023年施政報告）

相關字詞﹕施政報告

上 / 下一篇新聞

新增長點振經濟 政策「產業導向」 《施政報告》推短中長措施 學者：主動出擊有益
新增長點振經濟 政策「產業導向」 《施政報告》推短中長措施 學者：主動出擊有益
金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清
金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清
昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋
昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋
非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整
非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整
地建會料減辣穩樓市 仲量聯行指半桶水
地建會料減辣穩樓市 仲量聯行指半桶水
股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振
股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振
投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高
投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高
百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產
百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產
重病新藥設「有條件註冊」放寬審批 藥劑師料落地可快半年
重病新藥設「有條件註冊」放寬審批 藥劑師料落地可快半年
專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國
專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國
設專辦弘中華文化 建黨史博物館
設專辦弘中華文化 建黨史博物館
網安明年交草案 設部門擬通報機制
網安明年交草案 設部門擬通報機制
73項新KPI 修公僕守則延明年初
73項新KPI 修公僕守則延明年初
啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若
啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若
接駁中鐵線 荃灣線往東延
接駁中鐵線 荃灣線往東延
全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果
全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果
醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點
醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點
設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置
設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置
覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」
覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」
居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年
居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年
首個社區客廳年內推 福華街8000呎
首個社區客廳年內推 福華街8000呎
開放越南人才簽證 老撾尼泊爾開放就業讀書
開放越南人才簽證 老撾尼泊爾開放就業讀書
推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先
推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先