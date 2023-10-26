北都「3圈」變「4區」 議員：功能更聚焦 原址換地涵指定產業私營社福 擁九成業權可申

明報記者

政府預計下周公布《北部都會區行動綱領》，政府消息人士透露，綱領將提及北都「四大區域」定位、如何與內地對接、重點建築及具體時間表。發展局會在洪水橋及新界北新市鎮等預留用地，打造「北都大學教育城」作專上院校發展；河套區港深創科園會探討便利科研人員進出的安排，包括研究以人面識別技術，達到「無感過關」。創科局亦正就新田科技城創科用地佈局作顧問研究，原擬年底有初步建議，消息人士稱最新目標明年初公布，屆時會一併公布批地方式。

留地建「大學教育城」 河套研人面過關

當局早前提出在新田科技城考慮採原址換地方式發展，容許合資格土地業權人補價改劃地契用途，在範圍內作與政府意向相同發展。《施政報告》昨交代優化安排，在北都新發展區，原址換地由以往僅限住宅及商業，擴至指定產業及私營社區/福利設施用地；土地業權人擁有發展用地內九成或以上私人土地，可符合換地資格。

消息人士解釋，新界土地業權零散，部分屬祖堂地難轉售，新安排提供彈性讓未能購得足夠土地的業權人滿足原址換地要求，而餘下一成未能購回的土地會由政府以《收回土地條例》處理，業權人須承擔相關土地地價。

設委會研融資 沙嶺擬變數據中心

發展北都及交椅洲人工島涉巨額資金需求，為此政府將由財政司長帶領成立「大型發展項目融資委員會」，並設「大型發展項目融資辦公室」，為項目的不同投資融資方案提供意見。消息人士稱，要待發展局就北都提出具體發展規劃，才可考慮哪些項目適合借私人力量融資發展，財庫局明年下半年設辦公室負責評估。

北區沙嶺原擬興建公眾骨灰安置所，《施政報告》稱，未來公眾骨灰龕位有足夠供應，原定兩公頃土地將改作創科相關用途。消息人士說，發展局料明年初展開城規程序，創科局初步評估該處交通及水電設施後，認為適合興建數據中心。

劉國動促交代換地門檻

劉國勳向本報稱，上屆政府提出北都與深圳「雙城三圈」佈局，其中新田及新界北等被納為「港深緊密互動圈」的定位較空泛，現時相關範圍分拆為創科及口岸商貿兩區，定位更明確。至於原址換地，他認為政策旨在借助私人力量發展新區，優化方案有助提高發展效率，政府繼續有主導權，但關注政府未交代原址換地作產業發展的土地面積門檻，促盡早交代。

（2023年施政報告）