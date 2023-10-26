投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高

財庫局曾言不包內地人 不涵蓋買樓

港府表示，合資格投資者須在港投資於股票、基金、債券等資產達3000萬元或以上，有關細節今年內公布。財經事務及庫務局早前書面回覆立法會議員時稱，相關投資項目不包括物業投資，投資移民亦不包括內地人士。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧向本報表示，3000萬元入場費十分高，而大部分地區的投資移民計劃只會「鎖」5年，但香港則須住7年才可獲永久居留，加上目前股票市場並不活躍，「你放3000萬入去放幾（7）年，都有一定風險在那裏」，認為新的投資移民計劃吸引力較遜。他又指，目前香港並非只有投資移民選項，較富有的申請者會權衡輕重，選擇風險較低的計劃。

翻查其他國家或地區的投資移民計劃，普遍金額門檻較香港低，美國需80萬美元（約625萬港元），日本需500萬日圓（約26萬港元），台灣600萬新台幣（約145萬港元），但新加坡需1000萬新幣（約5711萬港元），而加拿大要求淨資產200萬加元及投資120萬加元（共約1819萬港元），葡萄牙則只需35萬歐元（約289萬港元）。

羅兵咸永道香港稅務合伙人王曉彥表示，希望政府積極研究如何將新的投資移民計劃，與今年年初落實的家族辦公室稅務優惠制度相互配合，以吸引更多家族辦公室在港成立。她建議政府擴大可獲得稅務優惠的投資資產類別及收入，例如藝術品、酒及虛擬資產等非傳統投資產品。

羅兵咸永道籲研配合家族辦公室優惠

港府曾在2003年10月至2015年1月推出「資本投資者入境計劃」，批出約3.5萬宗個案，早年曾容許投資者買樓，計劃被歸咎推高樓價。

（2023年施政報告）