股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振

「打風照開市」擬明夏落實

此外《施政報告》提出，支持港交所與不同業界探索打風等惡劣天氣開市方案，政府消息人士指目標是下個風季前、明年夏天落實。《施政報告》另外亦提及明年內成立全新綜合基金平台以擴闊基金銷售（詳見B1版）。

股市恒生指數昨日收市報17,085點，微升0.55%。

政府於8月成立促進股票市場流動性專責小組，下調印花稅為小組報告建議之一。對於減稅幅度是否足夠，政府消息人士指需在提振股市和政府稅收之間取得平衡。若港股成交持續低迷會否再減，消息人士認為印花稅並非影響成交的單一因素，港交所和證監會將按專責小組建議研究中長期措施，而當局亦會就個別產品檢討印花稅，例如現時交易所買賣基金（ETF）不設印花稅。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華認為，印花稅下調幅度只是杯水車薪，難以應對當前市場面臨的嚴峻挑戰，更遑論有效提升港股市場的吸引力及流動性。此次調整後，本港稅率仍遠高於其他主要金融中心，難以吸引國際資金流入港股市場。

稅收料減141億 相若21/22年兩成

政府預期，相對於2021/22財政年度股票印花稅收659億元，是次印花稅下調將少收141億元，即約21%。安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯表示，減低股票印花稅會對公共財政造成少許壓力，不過若減稅能刺激港股成交，理論上可以平衡稅收減少的部分。他又指股市活躍度不止取決於印花稅，投資者亦不會因股稅減免而入市，實際取決於股票市場的表現。

縮窄買賣價差擬明年次季諮詢

專責小組報告亦提出其他建議，包括縮窄股票買賣價差，令有流動性但受限最低上落價位的股價可更反映市况，港交所會在明年第二季就具體措施作出諮詢；小組亦建議降低港交所實時數據服務收費，以減低投資者成本，而早前曾做諮詢的GEM市場改革，則將於明年首季實施經修訂的上市規則。

《施政報告》亦同時公布，目標在明年上半年就引入公司遷冊機制提交立法建議，投資推廣署與港交所將主動接觸在外地註冊的香港主要上市公司，鼓勵遷冊來港。另外政府亦會與內地部門探討方便內地企業來港設總部或分部的措施，例如資本項目投資便利安排。

（2023年施政報告）