地建會料減辣穩樓市 仲量聯行指半桶水

梁志堅表示，今次減辣涉及各個稅項，照顧到各方需求，但「唯一可以幫到真係外來人才」，認為他們不用「帶錢來港打工」，有助招攬人才。他續稱，減辣可鼓勵有充裕資金的市民多買一個單位，但強調今次減辣措施不會刺激樓價急升，預計可「穩着樓市」，並期望今年底至明年初市况有望慢慢上升。

談及目前利率仍然高企，梁稱市場預計美國聯儲局最多只加息「一次半次」，及後有機會減息，最重要是本港經濟有機會復蘇。

仲量聯行香港主席曾煥平指政府是次減辣「半桶水」，無助扭轉樓價跌勢，在外圍經濟欠佳、中東局勢動盪下，息口將持續高企，香港股市表現欠佳等不利因素下，減辣僅會帶動未來一個多月的住宅成交量上升10％至20％，明年樓市仍不樂觀。

地產分析員兼投資者林一鳴則說，從價印花稅減半，將吸引已持有多個物業的港人再買樓，包括他自己。林表示，自從價印花稅調高至15%，已沒買賣物業，現時政府調低相關稅項，他考慮把一些樓齡較大的收租物業換馬，換成樓齡較低的物業。

（2023年施政報告）