明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

地建會料減辣穩樓市 仲量聯行指半桶水

【明報專訊】《施政報告》提出多項樓市措施，包括寬減辣稅等，地產業界反映措施「半桶水」。地產建設商會對「減辣」表示歡迎，對於未有「撤辣」深感可惜。地產建設商會執委會主席梁志堅稱，商會一直要求政府全面撤辣，認為政府「做了好過沒做」，並估算能夠穩住樓市，期望今年底或明年初樓市緩慢上升。

梁志堅表示，今次減辣涉及各個稅項，照顧到各方需求，但「唯一可以幫到真係外來人才」，認為他們不用「帶錢來港打工」，有助招攬人才。他續稱，減辣可鼓勵有充裕資金的市民多買一個單位，但強調今次減辣措施不會刺激樓價急升，預計可「穩着樓市」，並期望今年底至明年初市况有望慢慢上升。

談及目前利率仍然高企，梁稱市場預計美國聯儲局最多只加息「一次半次」，及後有機會減息，最重要是本港經濟有機會復蘇。

仲量聯行香港主席曾煥平指政府是次減辣「半桶水」，無助扭轉樓價跌勢，在外圍經濟欠佳、中東局勢動盪下，息口將持續高企，香港股市表現欠佳等不利因素下，減辣僅會帶動未來一個多月的住宅成交量上升10％至20％，明年樓市仍不樂觀。

地產分析員兼投資者林一鳴則說，從價印花稅減半，將吸引已持有多個物業的港人再買樓，包括他自己。林表示，自從價印花稅調高至15%，已沒買賣物業，現時政府調低相關稅項，他考慮把一些樓齡較大的收租物業換馬，換成樓齡較低的物業。

（2023年施政報告）

相關字詞﹕施政報告

上 / 下一篇新聞

新增長點振經濟 政策「產業導向」 《施政報告》推短中長措施 學者：主動出擊有益
新增長點振經濟 政策「產業導向」 《施政報告》推短中長措施 學者：主動出擊有益
金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清
金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清
昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋
昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋
非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整
非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整
股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振
股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振
投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高
投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高
北都「3圈」變「4區」 議員：功能更聚焦 原址換地涵指定產業私營社福 擁九成業權可申
北都「3圈」變「4區」 議員：功能更聚焦 原址換地涵指定產業私營社福 擁九成業權可申
百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產
百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產
重病新藥設「有條件註冊」放寬審批 藥劑師料落地可快半年
重病新藥設「有條件註冊」放寬審批 藥劑師料落地可快半年
專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國
專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國
設專辦弘中華文化 建黨史博物館
設專辦弘中華文化 建黨史博物館
網安明年交草案 設部門擬通報機制
網安明年交草案 設部門擬通報機制
73項新KPI 修公僕守則延明年初
73項新KPI 修公僕守則延明年初
啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若
啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若
接駁中鐵線 荃灣線往東延
接駁中鐵線 荃灣線往東延
全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果
全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果
醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點
醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點
設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置
設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置
覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」
覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」
居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年
居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年
首個社區客廳年內推 福華街8000呎
首個社區客廳年內推 福華街8000呎
開放越南人才簽證 老撾尼泊爾開放就業讀書
開放越南人才簽證 老撾尼泊爾開放就業讀書
推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先
推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先