非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整

13年辣招收1955億 涉24萬宗成交

政府自2010年起陸續推出各項「辣招」。本報根據稅局資料統計，由「辣招」推出至今共13年，發現辣稅成交總宗數達約24.2萬宗，總涉款約1955.4億元，其中2015年為歷年最多辣稅成交，並有約4.8萬宗。

轉手綑綁期減至兩年

《施政報告》提出將額外印花稅適用年期由3年縮短至兩年，即由3年內轉手要徵額外稅款、「綁死」年期縮短至兩年。政府同時將買家印花稅及新住宅印花稅的稅率減半，調整至7.5%。以1000萬元住宅為例，若屬非港人或公司客入市，新措施下稅率由30%減至15%，稅款由300萬減至150萬元（見表2）。外來人才的置業印花稅則實施「先免後徵」，當合資格外來人才在港購買住宅物業，可申先暫免繳付相關印花稅；當稅務局完成審批及批出申請後，當局會發出相關文件，待外來人才成為香港永久居民，便可向局方申請免除繳付該款項的法律責任。

李家超：平衡各方 消息：交投已減半

特首李家超昨稱，今次調整印花稅的決定已平衡各方意見，因部分措施維持、部分措施「減辣」，是很好的平衡。他續指，當年推出樓市辣招是因炒賣活動活躍，現時樓價已開始調整，經綜合考慮包括樓價、息口、經濟活動和環球經濟壓力等因素後，認為現時決定適合整體情况。

政府消息人士解釋，做法考慮到現時樓市與昔日推出「辣招」不同，目前利率上升，樓市供求起變化，經濟疲弱令樓市交投下跌；以今年9月樓價為例，比2021年9月的高峰已下跌16%，交投量由2021年上半年平均每月6700宗，減至今年7至9月的月均3100宗，跌幅逾50%，故認為有空間調整。

學者指「每樣減少少」影響不大

港大房地產及建設系講座教授鄒廣榮形容政府「每樣都減少少」，對樓市影響不大。他指，目前市民對股市中門檻較低的投資都不感興趣，何况樓市，故推算即使稅率減半都難吸引市民投資。他續指，額外印花稅的適用年期由3年減至兩年 ，即回復至約10年前水平，認為對刺激樓市幫助不大，因考量到本港社會及經濟環境，市民「未必會想綁住（層樓）兩年」。至於涉及外來人才的措施，他料會有輕微作用，整體視乎引入專才數量。他預計短期內樓市成交會增加，因早前大眾均持觀望狀態，料一段時間後便會回復較淡靜的狀態。

明報記者

（2023年施政報告）