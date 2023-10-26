昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋

涉款24億 申請後三周可領錢

鼓勵生育「組合拳」 盼創友善育兒環境

政府消息稱將預留24億元予新生嬰兒獎勵金，金額是基於預計未來3年每年平均增加兩成生育人數而推算，料立法會財委會最快明年首季通過撥款，屆時申請後兩至三周即可領錢。手續方面，消息稱入境處出生登記處會為父母提供申請表格，或透過網上登記，完成手續會收到短訊。

被問以昨天劃線會否不公，政府消息說無論生效日期怎劃線都有人不開心。至於為何派2萬，消息稱有考慮一籃子因素，形容是一份「心意」；會按人數派獎金，即雙胞胎4萬元、三胞胎6萬元，單親家庭也可領取。消息又稱沒限制領錢後不能移民，但移民就無法享受其他措施。

輪公屋減1年 提高住屋有關扣稅額

另外，房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」，明年起推出的居屋和綠置居預留10%單位，讓昨起出生嬰兒的家庭抽籤及優先選樓，至子女滿3歲；「家有初生優先配屋計劃」則讓昨起出生及未滿1歲新生嬰家庭，公屋輪候時間可縮減一年，明年4月生效。

消息稱新措施於下期推出的居屋計劃開始，首輪會連同「家有長者優先選樓計劃」申請抽籤，若新生嬰家庭首次未能成功選購，可在次輪與一般家庭申請者抽籤。消息又指有3歲或以下嬰幼兒的家庭佔去年居屋申請約10%；而輪候公屋逾13萬人中，約4%家庭有未滿1歲嬰幼兒，料措施不會影響整體輪候時間。

稅務方面，2024/25課稅年度起如納稅人與在昨起首個出生子女同住，「居所貸款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」最高限額由10萬增至12萬元，至子女滿18歲，同時設最多10萬元輔助生育服務扣稅額。其餘措施包括加強「社區保母」服務（見表）。

李：生育率跌勢難改 學者：有助經濟困難家庭

特首李家超稱本港生育率跌勢難改變，但「如果不做任何行為，逆轉可能性會很低」，又稱參考過歐洲、東南亞做法，指政府手段有影響生育率，重申措施是「鼓勵」，明白生育是個人決定，希望在政策引導市民，令社會明白提升生育率會帶來好處。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝形容政策是好開始，樂見政府提供支援，惟未必能逆轉本港生育率低局面，「看不到有咩人會因為兩萬元整個B出嚟」，但相信措施有助部分有經濟困難但希望生育的家庭。他指鼓勵生育非單一方法可解決，除了生養及教育問題，亦視乎社會氛圍。

（2023年施政報告）