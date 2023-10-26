金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾形容，《2023年施政報告》非常多細節，但不太看到重點。面對內地經濟增速放緩，吳木鑾說施政報告並無反映悲觀情緒或怎樣具體應對，但香港基本格局則很清楚，就是跟中國內地走。與此同時，他說李家超在施政報告也有回應民間業界一些訴求。

特首李家超在施政報告中強調香港「前景光明」，指信心來源，是預測內地今明兩年將錄得高於全球的經濟增長，形容「國家的發展就是香港最好的機遇」。政府中人則說，宏觀經濟難以控制，包括地緣政治、美國加息等，港府唯有專注改善自身底子，推動產業經濟，而過去推動創新科技已有收成，如有「獨角獸」公司出現。至於區內競爭對手新加坡，政府中人形容兩地各有難處，新加坡不比香港好太多，同時內地經濟並非想像中差，毋須太悲觀。

民研：評分遜去年 40%不滿意34%滿意

香港民意研究所昨日就新一份《施政報告》以電話訪問681人，以100分為非常滿意，整體評分為44.4，較去年的51.1分低；對施政報告表示不滿意的佔40%，滿意的佔34%，其他為「一半半或難講」。

明報記者

（2023年施政報告）