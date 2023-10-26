新增長點振經濟 政策「產業導向」 《施政報告》推短中長措施 學者：主動出擊有益

有學者舉例強化八大中心屬「做大個餅」，料即使未必全部取勝，只要有一半「跑出」，長遠對經濟仍有裨益。

有經濟學者則認為，措施並非能即時見效，但不排除仍能營造投資氛圍。

李家超：長遠落實本港「八大中心」定位

學者：一半跑出仍有益

李家超發表「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」為題《2023年施政報告》，提到先進經濟體為應對高通脹而持續加息，削弱環球經濟增長，令本港整體貨物出口、投資及資產市場表現受負面影響。翻查統計處8月數據，本港整體出口按年減3.7%，進口按年跌0.3%，兩者分別連跌16及14個月；樓價亦較2021年高位跌16%。施政報告推出鼓勵生育（見另稿）、搶人才及企業措施，亦要落實八大中心定位及走產業化路線，推動新興策略產業。

涵創科中醫藥等 43億注資文創業

以創科為例，會推100億元「新型工業加速計劃」，以輔助科研項目生產發展。至於推動文化創意產業發展，政府會向「電影發展基金」和「創意智優計劃」注資43億元，今年亦會公布《文藝創意產業發展藍圖》。

李家超稱政府會發掘新增長點，走產業化路線。而「產業」二字在施政報告出現35次，較去年多8次；「產業導向」是現屆政府施政報告首度出現，共6次。政府消息人士說，政府評估目前經濟狀况，認同在地緣政治、外部經濟環境惡劣下，總體有大挑戰，但亦有獨特優勢，包括亞洲仍是世界經濟增長引擎，內地經濟增長高於世界水平，本港作為聯通世界城巿，有大灣區和八大中心優勢。

施政報告提出要落實十四五規劃下「八大中心」定位，即國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際金融中心、區域知識產權貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐，以及亞太區國際法律及爭議解決服務中心。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，施政報告經濟措施較分散和複雜，對推動經濟成效言之尚早。他舉例股票印花稅僅下調，但買內地A股成本仍比本港H股便宜；加上交易費增減並非主要考量，主要是本地股市「無得賺」令外界不投資。不過，他稱本港面對俄烏戰爭及以巴衝突等影響，加息亦只能逆來順受，惟不等同政府要「照單全收」，料政府部分措施屬紓緩性質，亦不排除減印花稅能增加市場需求。麥指政府趁仍有財政儲備，從「望天打卦」改為主動出擊，作整體市場規劃，猶如「政府出豉油、企業出雞」，相信長遠對經濟仍有裨益。

李兆波：未做好定位 未着墨重吸撤資企業

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，「做比不做好」，反映政府着緊經濟發展；惟他認為政府未有做好定位，措施側重東盟及一帶一路沿線國家，未有着墨於重新吸引撤資的歐美企業，尤其優質企業，令人質疑本港是否放棄傳統市場；而投資在新興市場回報需時長。他指「產業導向」涉多個部門，政府要理順分工，否則在昔日各自為政下，在吸引人才及外企將大打折扣。

明報記者

（2023年施政報告）

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