明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

新增長點振經濟 政策「產業導向」 《施政報告》推短中長措施 學者：主動出擊有益

【明報專訊】特首李家超昨日公布任內第二份《施政報告》，稱面對外圍環境挑戰及其他經濟體激烈競爭，本港要發展新經濟增長點；並提出多項刺激經濟措施，包括短期的樓市和股市「減辣」、引入人才及投資移民，長遠強化本港「八大中心」定位，及以北部都會區及創科為發展新引擎等。政府消息人士稱施政報告的訂立方針是「產業導向」，改變以往政府角色，各部門也要在政策中推動。「產業」在報告中出現35次，涉及創科、文化創意、醫藥研發、中醫藥等新興策略產業發展。

有學者舉例強化八大中心屬「做大個餅」，料即使未必全部取勝，只要有一半「跑出」，長遠對經濟仍有裨益。

有經濟學者則認為，措施並非能即時見效，但不排除仍能營造投資氛圍。

李家超：長遠落實本港「八大中心」定位

學者：一半跑出仍有益

李家超發表「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」為題《2023年施政報告》，提到先進經濟體為應對高通脹而持續加息，削弱環球經濟增長，令本港整體貨物出口、投資及資產市場表現受負面影響。翻查統計處8月數據，本港整體出口按年減3.7%，進口按年跌0.3%，兩者分別連跌16及14個月；樓價亦較2021年高位跌16%。施政報告推出鼓勵生育（見另稿）、搶人才及企業措施，亦要落實八大中心定位及走產業化路線，推動新興策略產業。

涵創科中醫藥等 43億注資文創業

以創科為例，會推100億元「新型工業加速計劃」，以輔助科研項目生產發展。至於推動文化創意產業發展，政府會向「電影發展基金」和「創意智優計劃」注資43億元，今年亦會公布《文藝創意產業發展藍圖》。

李家超稱政府會發掘新增長點，走產業化路線。而「產業」二字在施政報告出現35次，較去年多8次；「產業導向」是現屆政府施政報告首度出現，共6次。政府消息人士說，政府評估目前經濟狀况，認同在地緣政治、外部經濟環境惡劣下，總體有大挑戰，但亦有獨特優勢，包括亞洲仍是世界經濟增長引擎，內地經濟增長高於世界水平，本港作為聯通世界城巿，有大灣區和八大中心優勢。

施政報告提出要落實十四五規劃下「八大中心」定位，即國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際金融中心、區域知識產權貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐，以及亞太區國際法律及爭議解決服務中心。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，施政報告經濟措施較分散和複雜，對推動經濟成效言之尚早。他舉例股票印花稅僅下調，但買內地A股成本仍比本港H股便宜；加上交易費增減並非主要考量，主要是本地股市「無得賺」令外界不投資。不過，他稱本港面對俄烏戰爭及以巴衝突等影響，加息亦只能逆來順受，惟不等同政府要「照單全收」，料政府部分措施屬紓緩性質，亦不排除減印花稅能增加市場需求。麥指政府趁仍有財政儲備，從「望天打卦」改為主動出擊，作整體市場規劃，猶如「政府出豉油、企業出雞」，相信長遠對經濟仍有裨益。

李兆波：未做好定位 未着墨重吸撤資企業

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，「做比不做好」，反映政府着緊經濟發展；惟他認為政府未有做好定位，措施側重東盟及一帶一路沿線國家，未有着墨於重新吸引撤資的歐美企業，尤其優質企業，令人質疑本港是否放棄傳統市場；而投資在新興市場回報需時長。他指「產業導向」涉多個部門，政府要理順分工，否則在昔日各自為政下，在吸引人才及外企將大打折扣。

明報記者

（2023年施政報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕減辣 北部都會區 八大中心 施政報告 產業導向

上 / 下一篇新聞

金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清
金融界：明年經濟難看好 星學者：「跟內地走」格局清
昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋
昨起出生嬰獲2萬元 家庭優先揀居屋
非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整
非港人買樓稅率減半 人才「先免後徵」 新住宅印花稅降至7.5% 政府消息：會看着樓市調整
地建會料減辣穩樓市 仲量聯行指半桶水
地建會料減辣穩樓市 仲量聯行指半桶水
股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振
股票印花稅降至0.1% 政府消息：刺激氣氛難即大振
投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高
投資移民門檻3000萬元超歐美 移民顧問指過高
北都「3圈」變「4區」 議員：功能更聚焦 原址換地涵指定產業私營社福 擁九成業權可申
北都「3圈」變「4區」 議員：功能更聚焦 原址換地涵指定產業私營社福 擁九成業權可申
百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產
百億「新工業」配對資助 吸大科企港投產
重病新藥設「有條件註冊」放寬審批 藥劑師料落地可快半年
重病新藥設「有條件註冊」放寬審批 藥劑師料落地可快半年
專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國
專章聚焦國安國民教育 再引夏寶龍「亂根未除」 23條立法明年竣 小學增科教愛國
設專辦弘中華文化 建黨史博物館
設專辦弘中華文化 建黨史博物館
網安明年交草案 設部門擬通報機制
網安明年交草案 設部門擬通報機制
73項新KPI 修公僕守則延明年初
73項新KPI 修公僕守則延明年初
啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若
啟德重推運輸系統 不駁觀塘 碼頭至啟德站稱符效益 田北辰質疑成本相若
接駁中鐵線 荃灣線往東延
接駁中鐵線 荃灣線往東延
全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果
全面檢視極端天氣應變預案 料年內有結果
醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點
醫療券多5內地機構可用 料涵長者退休熱點
設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置
設工作組訂劏房最低標準 研發牌制 消息：昔長策會討論未果 今夠單位安置
覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」
覓地足建41萬伙公營屋 「超額10萬」
居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年
居屋按揭擔保期增至50年 最長可還30年
首個社區客廳年內推 福華街8000呎
首個社區客廳年內推 福華街8000呎
開放越南人才簽證 老撾尼泊爾開放就業讀書
開放越南人才簽證 老撾尼泊爾開放就業讀書
推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先
推動「應用科學大學」 享資助 SSSDP有優先