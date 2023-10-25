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長假回港車龍塞爆大橋珠海口岸 有稱等3小時 周一51萬人陸路回港 超十一假期高峰

【明報專訊】重陽節一連3日長假期前日（周一）結束，多個陸路口岸前晚湧現返港人潮，據入境處數字，整體7個陸路及鐵路口岸前日共51.4萬港人回港，較本月2日的十一國慶長假高峰期42.1萬多約22%。其中，港珠澳大橋前日共約7.2萬港人入境，較本月2日多約千人，大橋珠海口岸通往邊檢路段前晚一度嚴重擠塞，有受影響駕駛者網上留言稱，平日車程20分鐘，但前日塞了3至4小時才抵港。有汽車業界估計前日處理出入境手續的櫃位或較十一期間少，加上內地口岸須人車分開過關，建議兩地研究容許人車一同過關，並加開通關通道。

入境處數字顯示，重陽節假期首兩日共77.9萬港人經陸路離境北上，前日假期最後一日為返港高峰，51.4萬港人經陸路返港。單計港珠澳大橋便有7.2萬港人返港，較本月2日多約千人，但計及內地及其他旅客，實際上前日大橋整體入境人次較本月2日稍低，前日約為8.2萬人，本月2日則約9.1萬人。

汽車會倡增通道 允人車同過關

不過，據網上片段，大橋珠海口岸路段前晚嚴重塞車，有駕駛者發帖稱，單在通往邊檢的拱北隧道已塞車兩小時，最終塞了3至4小時才返回香港。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，據會員反映，珠海口岸目前只開放兩條清關通道同時供澳門及香港車輛使用，駕駛者雖可駕車過關，但乘客要下車到聯檢大樓辦手續，一旦人多排隊，車輛過關後要「車等人」，結果引致車龍倒灌。

李耀培估計，前日口岸櫃位或較十一黃金周時少，故即使返港人流較少，所需時間更長，建議兩地政府研究為已過關車輛提供泊位分流等候車龍，並汲取今次經驗，在繁忙時間加開更多人車過關通道和櫃位。

深圳灣口岸前晚亦人頭湧湧，當日入境港人約8萬人次，較本月2日多約28%；有網民稱口岸候車人龍一度由巴士站倒灌入大堂。另高鐵西九龍站前晚亦擠滿人，前日約3.8萬港人經高鐵入境，較本月2日多約千人。

李家超：多人坐高鐵證融合成績

特首李家超昨稱，大量市民及旅客利用高鐵往返兩地，證明政府在融合方面的工作做到成績。他說，不論如何優化過關安排，當人流增多，等候時間必比平日長；相關部門會精益求精，研究如何在平衡安全下令旅客體驗更好，盼市民亦多加留意當局發放信息，確保旅程不會因而失預算。

另外，國家移民管理局新聞發言人、政策法規司長林勇勝昨稱，自今年5月延長港澳居民來往內地通行證（回鄉證）有效期限，至今實施約5個月有逾364萬名港澳居民持延期回鄉證通關，提醒延期政策年底屆滿，市民應合理安排時間盡早換證。

相關字詞﹕深圳灣口岸 李耀培 中國香港汽車會 港珠澳大橋 重陽節

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