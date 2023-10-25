《愛國教育法》內地通過 李家超：全力配合做好對接

李慧琼冀施政報告着墨

被問愛國主義教育法為何未納入《基本法》附件三，直接在港推行，李慧琼回應稱是全國人大常委會整體決定。她說大部分內地法例都不會納入附件三，且是次法例部分條文不一定須透過附件三實施，部分則未必能在港落實，常委會亦無就有關法例在港實施作具體討論。她期望今日公布的《施政報告》將有所着墨，例如加強開放昂船洲軍營駐港部隊展覽中心、設立抗戰勝利博物館等，相信社會各界會一同監督愛國教育工作。

傳統愛國學校、創知中學校長黃晶榕建議政府盡快檢討高中「公民與社會發展科」、初中「公民、經濟與社會科」及小學常識科，將愛國教育納入常規課程，並在不同學科加入相關元素；另可研究應否規定初中生須赴內地交流。他關注現時推動愛國教育最大阻力是教師對國家認識和認同感不足，建議加強相關培訓及與內地業界交流。

愛國主義教育法提及在宗教團體等展開愛國教育。香港聖公會前教省秘書長、立法會議員管浩鳴認為，在一國兩制下，愛國主義教育法例只適用於內地，但他稱「不是特別擔心」在港宗教層面推展愛國教育，因基督教推崇愛土地和愛人民是基本該做的事，一向不鼓吹仇恨，相信困難不大，且讓社會清楚多了解國家和民族認同是好事。

（施政報告前瞻）