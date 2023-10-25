憧憬減股票印花稅 港交所逆市升

多間大行降目標價

港交所上周五（20日）公布第三季業績，季內純利29.53億元，略勝於市場預期的28億元，惟港交所績後仍遭多家大行以交投轉弱理由調低其目標價（見表）。凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，港交所昨日股價表現不俗，主要與市場炒作於今日公布的施政報告有關，市場或憧憬政府下調股票印花稅及有其他措施出台，推動港股資金流通。他認為港交所業績於上周五中午已公布季績，對於股價的影響亦已於當日下午初步反映。

高盛昨發報告表示，即使香港股市表現疲弱，但港交所因投資收入所帶動，今年首9個月每股盈利較去年同期大升三成；惟其盈利增長主要受惠於投資收入增長，與該行想像中依靠港股成交量推動有所出入。高盛指出，公司資金及孖展保證金的投資回報率約為4%至5%，而港股成交量則連跌兩年，該行料港交所依賴投資收入的情况仍會於明年持續。該行將港交所目標價由368元下調至365元，維持「買入」評級。

大和則指出，港交所股價近半年一直徘徊於300元區間，表示其股價已經見底，但基於該行降低港交所今年全年收入，以及明年淨投資收入的預測，下調今明兩年純利預測3%至4%。大和將港交所目標價由410元下調至400元，維持「買入」評級。

（施政報告前瞻）