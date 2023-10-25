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《施政》主軸振經濟 股樓料減稅 分析：結構問題纏繞 長遠作用未必大

【明報專訊】特首李家超今日將宣讀任內第二份《施政報告》，在股樓及出口等經濟數據疲弱下，政府預計以刺激經濟為主軸。據悉，李將在施政報告宣布為俗稱「辣招」的樓市需求管理措施「減辣」，料同時會下調股票印花稅率。有學者及市場人士說，在「減辣」後樓市短期交投或改善，但香港經濟仍面對結構問題，長期刺激作用未必太大。

消息：大環境致股樓下行 須留彈藥

李家超任內第二份施政報告以「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」為主題，在內地經濟增速減慢及中美角力下，外界關注港府如何刺激經濟。據悉，港府將為樓巿「減辣」，預料會放寬非本地居民的買家印花稅，包括取消「先付後退」安排。政府消息稱，目前股市樓市下行是大環境造成，故須「留有彈藥」應付環境變化，同時措施料有助吸引外來人才。施政報告中亦會有措施激活股巿流通量，預料包括下調股巿印花稅率，以及重推投資移民政策，吸引外來資金來港投資。李家超昨出席行政會議前說，會在交代施政報告後再仔細回答記者問題。

料處理「劣質劏房」 推措施谷生育

民生政策方面，預料施政報告會提出處理「劣質劏房」問題；有消息亦指政府或為每名新生嬰兒派發2萬元，以鼓勵生育；政府又會重推東九龍輕軌系統。文化及愛國教育方面，據悉會設傳統文化辦公室，以及設展館宣傳國家發展。

在樓市成交不振下，商界多次呼籲取消先後推出的額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及從價印花稅（AVD）。

港大房地產及建設系講座教授鄒廣榮說，目前市場環境與當初推出「辣招」措施時已不同，認為一次過取消也不成問題，只要政府講清楚「撤辣」後會觀望市場發展，有需要時可恢復措施便可。他又說，「減辣」後可能短期多了成交，改善目前雙方不買不賣，但在美國維持高息、香港夾在中美角力下，長遠而言資產如樓市及股票不會太好。

學者：內地搶人 港吸引力未必大

港大經濟及工商管理學院講師阮穎嫻說，樓市在「減辣」後或有小陽春，但香港經濟長遠仍面對結構問題，例如香港經濟融入內地、受內地經濟增長放緩及外資投資減少影響，以及中美角力下國際連結被蠶食等，慶幸香港目前工資水平和低失業率得以維持。她提醒，內地大城市同時「搶人」，對內地人才而言香港未必如想像中吸引，這亦是有待解決的問題。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國表示，現時樓市前景不太樂觀，若小修小補或難改善樓市狀况。他說，在息口等基本因素不變下，就算政府完全「撤辣」，料短期成交量會提升，消化後便會回復淡靜，長期令樓價止跌回升機會不高。

明報記者

（施政報告前瞻）

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相關字詞﹕減辣、撤辣 李家超 施政報告

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