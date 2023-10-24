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巡查已入屋41個案 88%涉違規

【明報專訊】紅山半島在山泥傾瀉後被揭發有獨立屋僭建及霸佔官地，屋宇署及地政總署上月底展開大規模巡查。兩署日前回覆本報查詢時表示，截至上周四（19日）已調查67間獨立屋，曾進入其中41間視察及蒐證，初步懷疑共36間涉僭建或非法佔用政府土地，部門將分別根據《建築物條例》和《土地（雜項條文）條例》發出清拆令。本報按已入屋視察的數字計算，涉違規比率達88%。

目標查85間 26尚未入屋

屋宇署上月底表示會優先處理紅山半島85間臨海獨立屋。事隔近一個月，根據屋宇署及地政總署綜合回覆，已成功進入41間屋視察及蒐證，初步懷疑當中18間同時涉僭建及非法佔用政府土地，18間涉及僭建，3間需再跟進視察，2間沒有涉及僭建或非法佔用政府土地，確實數目將進一步核實。至上周四兩署已調查67間屋，餘下未入屋的26間亦已與其業主聯絡，安排陸續視察。

暫兩間沒發現僭建或霸官地

兩署表示，將分別根據《建築物條例》和《土地（雜項條文）條例》發出清拆令和通知，飭令相關業主拆除私人處所及土地上的違例建築物，以及拆除政府土地上的構築物及停止佔用。相關清拆令亦會送達土地註冊處在業權註冊紀錄登記（俗稱釘契）。

兩署自上月22日開始在紅山半島展開聯合行動，巡查首批10間獨立屋，惟首天未能全數進入，隨後政府人員會見傳媒時表示，紅山半島臨海85間獨立屋中，初步懷疑約70間有僭建、約40間有非法佔用政府土地，當中30多間同時涉及兩項違規。隨後兩署陸續成功與業主聯絡入屋視察，部分拒絕當局入屋者，屋宇署向法庭申請手令入屋。

相關字詞﹕偵查報道

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