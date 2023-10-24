紅山查霸官地僭建 董建華親戚李錦記後人物業涉違規

明報記者 陳亦瀅 李淑瑤

本報早前報道，紅山半島松柏徑臨海方向至少有30間獨立屋有構築物延伸並超出屋苑所屬地段，部分除填平屋外官地，更將毗鄰獨立屋對出官地一併填平和打通佔用，包括第40號屋；當時翻查各屋的土地登記冊，絕大部分未被釘契。屋宇署和地政總署上月底展開聯合行動，優先巡查紅山半島85間臨海獨立屋。

政府將發清拆令「釘契」

兩署近日回覆本報查詢表示，曾到紅山半島40號、66號、138號及148號屋視察及蒐證，發現40號及148號屋涉及僭建和非法佔用政府土地，而66號及138號屋則涉及僭建，將分別根據《建築物條例》和《土地（雜項條文）條例》發出清拆令和通知，飭令上述4間屋的業主拆除私人處所及土地上的違例建築物，以及飭令40號及148號屋業主拆除政府土地上的構築物及停止佔用該土地；相關清拆令亦會送達土地註冊處在業權註冊紀錄登記（即釘契）。

本報追查發現，涉僭建兼霸官地的40號屋，由「誠威置業有限公司」持有，董事分別為李惠民及趙靄文，其中李惠民為李錦記家族後人，翻查該集團周年申報表，李惠民曾申報紅山半島40號屋為其通訊地址。

李錦記後人物業涉打通鄰屋對出官地

據本報9月11日航拍相片，當時40號屋1樓以下對出官地被填平，有樓梯連接40號屋，毗鄰38號屋1樓以下對出官地亦被填平和打通佔用，並擺放了不少物品，包括太陽傘、椅子等。本報上周六（21日）再觀察，發現官地上大部分物品已被收起，但仍擺放小量盆栽。

查毅超物業涉填官地 移除盆栽植被

同樣涉僭建兼霸官地的148號屋，土地登記冊顯示由查毅超持有，於2020年購入。本報9月22日航拍所見，該屋1樓以下範圍有花園，對出一片官地被填平，並有植被和盆栽。記者上周六再觀察，花園範圍內放置沙發和大型盆栽，官地的草地被剷成泥地，盆栽已被移除，花園和官地之間多了一列矮樹分隔。

66號屋和138號屋被證實涉僭建。翻查上月航拍相片，兩屋均有工程，搭有棚架，其中66號屋用黑布覆蓋部分範圍。66號屋同屬李錦記家族後人所有，翻查土地註冊處資料，該屋由「金運昇有限公司」持有，唯一董事為李惠雄，他曾在「李錦記集團有限公司」周年申報表內，申報紅山半島66號屋為其通訊地址。

至於138號屋則由「嘉城（香港）有限公司」持有，公司註冊處資料顯示，公司董事為姚允仁及金昌玲，當中姚現為阿里巴巴集團高級副總裁兼企業融資總監，其妻金昌玲的母親董建平為董建華的妹妹。本報曾向阿里巴巴集團查詢，該公司未有回應。本報亦曾兩度向李錦記集團和科技園公司查詢，至截稿前未獲回覆。

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