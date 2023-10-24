紅山查霸官地僭建 董建華親戚李錦記後人物業涉違規

【明報專訊】本港上月經歷「500年一遇」暴雨並導致多區山泥傾瀉，當中港島大潭豪宅紅山半島繼而被揭發多幢獨立屋有僭建及霸佔官地。紅山半島不乏城中名人居住，本報追查發現，除已曝光的科技園公司主席查毅超外，前特首董建華外甥女金昌玲與丈夫姚允仁、李錦記集團第四代後人李惠民和李惠雄的獨立屋亦涉僭建或霸官地。屋宇署及地政總署回覆本報查詢時證實，李惠民及查毅超的物業涉僭建和非法佔用政府土地；李惠雄和姚允仁的物業則涉僭建，當局會向上述物業發出清拆令和通知，並會對各物業「釘契」。
明報記者 陳亦瀅 李淑瑤
本報早前報道，紅山半島松柏徑臨海方向至少有30間獨立屋有構築物延伸並超出屋苑所屬地段，部分除填平屋外官地，更將毗鄰獨立屋對出官地一併填平和打通佔用，包括第40號屋；當時翻查各屋的土地登記冊，絕大部分未被釘契。屋宇署和地政總署上月底展開聯合行動，優先巡查紅山半島85間臨海獨立屋。
政府將發清拆令「釘契」
兩署近日回覆本報查詢表示，曾到紅山半島40號、66號、138號及148號屋視察及蒐證，發現40號及148號屋涉及僭建和非法佔用政府土地，而66號及138號屋則涉及僭建，將分別根據《建築物條例》和《土地（雜項條文）條例》發出清拆令和通知，飭令上述4間屋的業主拆除私人處所及土地上的違例建築物，以及飭令40號及148號屋業主拆除政府土地上的構築物及停止佔用該土地；相關清拆令亦會送達土地註冊處在業權註冊紀錄登記（即釘契）。
本報追查發現，涉僭建兼霸官地的40號屋，由「誠威置業有限公司」持有，董事分別為李惠民及趙靄文，其中李惠民為李錦記家族後人，翻查該集團周年申報表，李惠民曾申報紅山半島40號屋為其通訊地址。
李錦記後人物業涉打通鄰屋對出官地
據本報9月11日航拍相片，當時40號屋1樓以下對出官地被填平，有樓梯連接40號屋，毗鄰38號屋1樓以下對出官地亦被填平和打通佔用，並擺放了不少物品，包括太陽傘、椅子等。本報上周六（21日）再觀察，發現官地上大部分物品已被收起，但仍擺放小量盆栽。
查毅超物業涉填官地 移除盆栽植被
同樣涉僭建兼霸官地的148號屋，土地登記冊顯示由查毅超持有，於2020年購入。本報9月22日航拍所見，該屋1樓以下範圍有花園，對出一片官地被填平，並有植被和盆栽。記者上周六再觀察，花園範圍內放置沙發和大型盆栽，官地的草地被剷成泥地，盆栽已被移除，花園和官地之間多了一列矮樹分隔。
66號屋和138號屋被證實涉僭建。翻查上月航拍相片，兩屋均有工程，搭有棚架，其中66號屋用黑布覆蓋部分範圍。66號屋同屬李錦記家族後人所有，翻查土地註冊處資料，該屋由「金運昇有限公司」持有，唯一董事為李惠雄，他曾在「李錦記集團有限公司」周年申報表內，申報紅山半島66號屋為其通訊地址。
至於138號屋則由「嘉城（香港）有限公司」持有，公司註冊處資料顯示，公司董事為姚允仁及金昌玲，當中姚現為阿里巴巴集團高級副總裁兼企業融資總監，其妻金昌玲的母親董建平為董建華的妹妹。本報曾向阿里巴巴集團查詢，該公司未有回應。本報亦曾兩度向李錦記集團和科技園公司查詢，至截稿前未獲回覆。
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