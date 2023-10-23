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重陽長假首日46.7萬人出境 通關後新高

【明報專訊】重陽節3日長假期間再現北上消費人潮，入境處數字顯示，上周六（21日）錄得約46.7萬人次出境，創通關後出境港人單日最高數字，如扣除機場及郵輪碼頭等出境人次，其餘13個管制站至少錄得42.55萬人次北上或赴澳門，打破中秋節及十一國慶長假單日（9月30日）的38.12萬人次紀錄。有餐飲業人士指數字反映港人北上消費風氣更熾熱，直接影響整體市道，特別是餐飲及零售生意影響至大。

赴內地澳門者多過中秋十一

餐飲聯：北上消費風氣熾 影響港市道

上周六是重陽節3日長假開始，入境處錄得46.7萬人次香港居民出境，同日港人入境10.7萬人次。當中經羅湖及落馬洲支線出境，單日港人出境人次有20.9萬；經高鐵西九龍站有4.3萬人次出境，較中秋節長假高峰期（9月30日）約3.47萬人次高出約24%。

事實上，早前暑假旅遊旺季的外遊人潮明顯增加，幾乎每逢周末都是出境高峰期，除了7月8日，暑假每個周末居民出境人次都達30萬以上，當中7月1日為36.4萬；8月周末出境人次有所回落，至中秋節長假（9月30日）錄得單日41.2萬出境人次。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示最新出境人次數字令人擔心，預期數字未見頂，「現在有3日期都有這麼多人離港，但來港旅客與（新冠）疫情前仍有一段距離」，反映北上消費風氣更熾熱外，亦顯示政府近期推行「夜經濟」措施作用有限，認為有需要變陣，否則流失的消費力不止餐飲業，亦會影響整體零售業。

黃家和稱，早前國慶長假期餐飲業界每日約有4億元生意，但之後明顯減少，最近兩周都不理想，一般而言每年10月業界生意額可達90億至100億元，但今個月預計只有80多億，「月頭賺了都補唔番」，除了環球經濟因素影響，「北上消費令香港少了好多有消費力的人」。

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，重陽節3日假期適合短途旅遊，「大灣區很多景點，近日天氣又幾好」，出境人次破紀錄可以理解。對於夜繽紛於本月中重開後人流不理想，邵認為近日非長假期，人流難與本月初比較，但指政府亦要研究更多刺激經濟措施，在長假期吸引更多旅客來港，「拉近出境旅客人次的差距，都可以刺激消費」。

相關字詞﹕北上消費 通關 出境

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