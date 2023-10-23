辦賽堅持7年 主席：同運會是文體活動 盼讓參加者感受身分被接納 稱非政治平台籲守法

明報記者 潘明卉 陳柔雅

香港於2016年申辦同運會，翌年擊敗16個城市成為第11屆同運會主辦方，令這項國際盛事首次登陸亞洲。惟風波隨之而來，多名議員抨擊同運會，何君堯形容運動會帶來的經濟效益是「污糟錢」；台灣同志運動發展協會又以擔心揮動青天白日旗及以台灣名義參賽或觸犯《港區國安法》為由，宣布不參賽。

「政治這東西，在社會生活中無可避免」，回憶爭議，林敏蕙感到無奈。她指同運會是體育、文化活動，而非政治平台，「所有人用個人名義及身分參加，不是以國家；與自己最佳紀錄拚搏，不是國家鬥國家」，惟提醒參加者需守香港法律，為行為負責。

稱政府場僅租到伊館 花一年湊齊場地

同運會並非國際奧委會、亞奧會或國際體育聯會認可的體育賽事，故不能以國際體育比賽規格預留場地，但可按既定程序申請康文署場地，政府屢稱樂意協助。林敏蕙說唯一租到的政府場地只有伊利沙伯體育館，「2021年底，我們不再走康文署的路（途經），自己找私人場地。」她舉例划艇、龍舟等項目會找相關體育協會借場，加上英基學校協會借出兩間學校及相熟朋友牽橋搭線，不少單位願提供較優惠價格，團隊花了一年始湊齊場地。

與墨城合辦 同樂運動會下月港舉行

疫下港府曾執行嚴格入境檢疫，令原定去年11月舉行的同運會需延期一年，同運會官方機構、同性戀運動聯合會（FGG）曾向香港籌委會表達擔憂。「當時情况沒人知道，我們籌備了這麼久，現在說不做很可惜，商量後，不如找一個城市合辦。」林解釋就算香港不能如期通關，也希望有地方承接國際參賽者，最終FGG選定墨西哥城市瓜達拉哈拉。

經歷諸多波折，最艱難仍是籌委會創辦人兼聯席主席Dennis Philipse中途辭任回歸職場，「他說不做的那一刻，我還很記得，那一分鐘。當然我要尊重他，始終是義務工作，他也做了很多年，香港幾年疫情下來，很多人都覺得艱難」。林敏蕙原本只是輔助性質的聯席主席，那時走馬上任。

籌委會創辦人辭任 最艱難時刻

「當時我們逐個逐個問籌委會裏的朋友：你還想不想繼續留（下）？」那時籌委會連開數個會議討論去留，有人選擇離開，留下的林敏蕙與團隊重新起步，「因為大家都看到同樂運動會本身的理念『多元共融』，怎樣通過運動會幫助社會大眾，讓不同的人走到一起，互相認識」。

逾45國家地區2200參加者 港人佔半

林敏蕙透露，來自45個以上國家或地區約2200名參加者報名，香港佔了五六成，其次是澳洲、美國、英國及法國。她強調同運會希望推廣「sports for all（全民運動）」，報名時會詢問參賽者有否特別需要，亦與體育協會溝通規則，「我們可否考慮一下，例如跨性別人士，如何讓他們舒服一點？或者說是有聽覺問題，會不會可以遷就一下？」

林敏蕙希望參加者好好享受，體會所有人慶祝多元共融、身分被接納是怎樣的感覺。灰色的船身化為一隻手，承載着飛揚的六色彩虹船帆，穿梭於雙色波浪，朝着「在多元中團結」前進——是本屆同運會標誌，亦如香港籌委會無懼風浪的精神。

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