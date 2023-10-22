兒童肺炎支原體感染入院上月倍升 首7月平均最多16人 9月破百

另外，繼上周四（19日）一名20個月大幼兒感染新冠病毒後併發急性壞死性腦病等死亡，衛生防護中心昨晚公布，一名過往健康良好的16歲少年昨被發現昏迷，送往屯門醫院急症室，出現發燒及抽搐，經化驗及診斷證實感染甲型流感（H3）病毒，併發腦病變，情况嚴重，正留醫兒童深切治療部。

16歲少年流感併發腦病變

據了解，少年沒打流感針，其學校沒爆發。中心指少年上周四開始流鼻水，潛伏期內沒外遊，其家居接觸者暫沒病徵，將繼續調查。

醫管局表示正密切監察各種呼吸道傳染病情况及服務需求，已制定一系列應對措施，包括加強監察、調動額外人手、病牀及資源；截至前日急症醫院兒科病牀整體住用率約95%。衛生署回覆，今年暫未發現有社區或學校院舍爆發肺炎支原體感染。

衛署：未見社區學校爆發

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨在商台節目《政經星期六》稱，大部分感染肺炎支原體患者會有類似傷風感冒等上呼吸道感染病徵，部分或有支氣管炎，可持續咳嗽數周甚至以月計，5%至10%出現肺炎，少數會有腦炎及過敏性皮膚發炎等。他說肺炎支原體潛伏期約1至4周，由於潛伏期長，爆發時間亦較長，本港對上一次感染高峰為2019年，他形容本港未來或如內地般需「還債」，不可忽視；而現時沒疫苗可預防肺炎支源體感染，呼籲市民做好個人衛生。

學者：2019個案七成抗藥

或需更強抗生素

據衛生防護中心前日向醫生發信，因肺炎支原體感染而留醫公院的兒童人數於2016年及2019年的5月至8月為高峰，2016年平均每月180至289宗、2019年則月均184至255宗。

港大兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強昨向本報稱，肺炎支原體為常見微生物感染，本港兒童感染情况不算嚴重，大部分毋須入院，入院個案亦不算重症。對於中心向醫生發信提到大環內酯類抗生素（macrolides）可用作治療兒童肺炎支原體感染，惟2019年衛生署有七成肺炎支原體化驗樣本對該類藥物呈抗藥性，葉稱該抗生素為首選藥物，如服用2至3天病况沒好轉，或需轉用其他藥效更強的抗生素，但只可供短期使用，長期服用或影響小朋友骨骼及牙齒。