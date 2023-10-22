明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

兒童肺炎支原體感染入院上月倍升 首7月平均最多16人 9月破百

【明報專訊】內地近月爆發兒童肺炎支原體感染，本港衛生防護中心前日向醫生發信提醒需留意情况，並透露今年因肺炎支原體感染而需留醫公立醫院的兒童自8月起急增，1月至7月平均每月0至16人入院，8月增至57人，9月再升近倍至106人，迫近2017年月均高峰，但較2016及2019年本地爆發高峰期少。除了迫爆醫院，有兒科教授稱，2019年本地肺炎支原體感染七成屬抗藥性，患者或需短期用更強抗生素，長期使用或影響兒童骨骼及牙齒。

另外，繼上周四（19日）一名20個月大幼兒感染新冠病毒後併發急性壞死性腦病等死亡，衛生防護中心昨晚公布，一名過往健康良好的16歲少年昨被發現昏迷，送往屯門醫院急症室，出現發燒及抽搐，經化驗及診斷證實感染甲型流感（H3）病毒，併發腦病變，情况嚴重，正留醫兒童深切治療部。

16歲少年流感併發腦病變

據了解，少年沒打流感針，其學校沒爆發。中心指少年上周四開始流鼻水，潛伏期內沒外遊，其家居接觸者暫沒病徵，將繼續調查。

醫管局表示正密切監察各種呼吸道傳染病情况及服務需求，已制定一系列應對措施，包括加強監察、調動額外人手、病牀及資源；截至前日急症醫院兒科病牀整體住用率約95%。衛生署回覆，今年暫未發現有社區或學校院舍爆發肺炎支原體感染。

衛署：未見社區學校爆發

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨在商台節目《政經星期六》稱，大部分感染肺炎支原體患者會有類似傷風感冒等上呼吸道感染病徵，部分或有支氣管炎，可持續咳嗽數周甚至以月計，5%至10%出現肺炎，少數會有腦炎及過敏性皮膚發炎等。他說肺炎支原體潛伏期約1至4周，由於潛伏期長，爆發時間亦較長，本港對上一次感染高峰為2019年，他形容本港未來或如內地般需「還債」，不可忽視；而現時沒疫苗可預防肺炎支源體感染，呼籲市民做好個人衛生。

學者：2019個案七成抗藥

或需更強抗生素

據衛生防護中心前日向醫生發信，因肺炎支原體感染而留醫公院的兒童人數於2016年及2019年的5月至8月為高峰，2016年平均每月180至289宗、2019年則月均184至255宗。

港大兒童及青少年科學系臨牀副教授葉柏強昨向本報稱，肺炎支原體為常見微生物感染，本港兒童感染情况不算嚴重，大部分毋須入院，入院個案亦不算重症。對於中心向醫生發信提到大環內酯類抗生素（macrolides）可用作治療兒童肺炎支原體感染，惟2019年衛生署有七成肺炎支原體化驗樣本對該類藥物呈抗藥性，葉稱該抗生素為首選藥物，如服用2至3天病况沒好轉，或需轉用其他藥效更強的抗生素，但只可供短期使用，長期服用或影響小朋友骨骼及牙齒。

上 / 下一篇新聞