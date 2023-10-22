慈善跑改制 受惠機構3變28

按照計劃指引，機構可申請10至150個名額，以最少取得10個10公里賽事名額計算，機構最少籌到1.56萬元，若獲150個全馬名額，則最少可籌得逾29萬元。

機構自定捐款額

渣馬早前公布，有28間慈善機構可供跑手報名，較原定10間機構多。截至昨日，8間慈善機構已開放報名，以「籽識慈善基金」為例，其推出3種捐款形式，包括捐贈1萬元支持一名青年參賽及「今生不做機械人夢想計劃」，後者是該會鼓勵家長重拾夢想的計劃；「運動改變人生基金會」則一律以3500元為最低捐款額，成功報名者可參賽及獲贈筋膜放鬆體驗班等。

翻查資料，渣馬最早於2017年推出逾300個公益名額，翌年倍增至600個。以今年初賽事為例，公益名額參賽者可以1950元、1720元及1560元報名全馬、半馬或10公里賽事，扣除大會所收基本報名費後，捐款會平均捐予3間受惠機構。