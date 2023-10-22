明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

東京倫敦慈善跑 未禁非大會贊助商

【明報專訊】除渣馬之外，不少國際馬拉松賽事均設類似慈善計劃。其中下月舉行的紐約馬拉松，其慈善合作伙伴計劃由主辦方「紐約路跑協會」（NYRR）提供慈善名額，按受惠慈善機構承諾的參與人數分為金、銀、銅、社區共4級，再由機構制定各級捐款額。

紐馬：服裝須獲批准

本報向7個國際馬拉松主辦機構查詢有關慈善賽的限制，其中NYRR回覆稱，今年有571個慈善機構參與，屬歷來最多；慈善機構使用大會名稱或標誌時需遵守相關指引，服裝設計亦須獲主辦方批准，若慈善機構列明其贊助商與主辦方或賽事無關，亦可在推廣時提及各自贊助商。

東馬贊助商贈T恤 非強制穿

至於明年3月舉行的東京馬拉松，同樣由主辦方分配5000個名額予40個慈善項目，由受惠慈善組織決定參與者捐款額；主辦方規定每個名額的捐款額由1000至99萬日圓不等（約52至5.2萬港元）。東京馬拉松回覆稱，賽事設有贊助商，包括運動服裝品牌「ASICS」會向參與者贈送慈善T恤，主辦方鼓勵參與者穿著，惟並非強制，不遵從亦無罰則。至於推廣賽事時，主辦方會首選大會贊助商；若慈善跑手打算穿著個人T恤或任何其他服裝亦「完全沒問題」。

明年4月舉行的倫敦馬拉松要求報名者自行聯絡受惠慈善機構，捐款額和遴選過程由各機構制定；並鼓勵獲慈善名額的參賽者設立網上專頁，向親友推廣及眾籌。倫敦馬拉松發言人回覆，各慈善機構均有各自企業和私人支持者，主辦方只有一個簡單守則，即任何慈善機構不得暗示與「倫敦馬拉松」有官方或商業關係；並要求所有跑手佩戴完整的官方跑手編號，惟不會禁止機構向參賽者提供印有其他贊助商標誌的背心。

相關字詞﹕慈善機構 倫敦馬拉松 東京馬拉松 紐約馬拉松 渣馬

上 / 下一篇新聞