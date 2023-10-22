東京倫敦慈善跑 未禁非大會贊助商

紐馬：服裝須獲批准

本報向7個國際馬拉松主辦機構查詢有關慈善賽的限制，其中NYRR回覆稱，今年有571個慈善機構參與，屬歷來最多；慈善機構使用大會名稱或標誌時需遵守相關指引，服裝設計亦須獲主辦方批准，若慈善機構列明其贊助商與主辦方或賽事無關，亦可在推廣時提及各自贊助商。

東馬贊助商贈T恤 非強制穿

至於明年3月舉行的東京馬拉松，同樣由主辦方分配5000個名額予40個慈善項目，由受惠慈善組織決定參與者捐款額；主辦方規定每個名額的捐款額由1000至99萬日圓不等（約52至5.2萬港元）。東京馬拉松回覆稱，賽事設有贊助商，包括運動服裝品牌「ASICS」會向參與者贈送慈善T恤，主辦方鼓勵參與者穿著，惟並非強制，不遵從亦無罰則。至於推廣賽事時，主辦方會首選大會贊助商；若慈善跑手打算穿著個人T恤或任何其他服裝亦「完全沒問題」。

明年4月舉行的倫敦馬拉松要求報名者自行聯絡受惠慈善機構，捐款額和遴選過程由各機構制定；並鼓勵獲慈善名額的參賽者設立網上專頁，向親友推廣及眾籌。倫敦馬拉松發言人回覆，各慈善機構均有各自企業和私人支持者，主辦方只有一個簡單守則，即任何慈善機構不得暗示與「倫敦馬拉松」有官方或商業關係；並要求所有跑手佩戴完整的官方跑手編號，惟不會禁止機構向參賽者提供印有其他贊助商標誌的背心。