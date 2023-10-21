古洞站成本兩年升七成 港鐵稱面積增 田北辰批離譜

屯門南延線3年貴四成

當局以今年7月價格估算，古洞站建造成本59億元，連同39億元北環線項目規劃及前期工程費用，整體預算98億元，而屯門南延線建造成本料約158億元，即兩項目預算共256億元。為資助港鐵發展兩項目，政府將向港鐵批出毗鄰古洞站及屯門第16區多塊用地發展住宅及商業用途，未來按十足市值地價扣除一筆過金額，古洞站扣151.6億元，屯門南延線扣約242億元，即整體地價扣除金額為393.6億元，較兩項目總額多137.6億元。

地價扣減高工程造價百億 運物局：有嚴謹審核

獲扣減金額高於預算，局方會後補充，政府有委託獨立顧問公司審核港鐵擬備預算，會參考近期鐵路項目實際開支和當時市場趨勢，並考慮建造成本、營運期內港鐵收入、維修保養及資產更新等開支，再與港鐵磋商。對於古洞站造價上升，局方補充當中包括更新票務和非票務收入預測。

東鐵未擬增購列車 張欣宇：屆時估算太遲

有議員關注兩項目落成後對現有東鐵線及屯馬線負荷。田北辰關注未來屯門南延線及洪水橋新增數十萬人口，朗屏站、元朗站、錦上路站乘客難登車，建議港鐵增設大量港鐵接駁巴士（K巴），接載乘客經大欖隧道往荃灣站。局方稱會一併考慮，又說已計劃為屯馬線增購4列8卡列車。香港新方向張欣宇追問，古洞站處於落馬洲支線，班次較少，估計日後古洞站或8分鐘一班車，詢問東鐵線會否亦增購列車及加班次。局方承認沒計劃增購，稱據估算東鐵線有足夠運力；港鐵稱會留意數據。張批評增購列車需數年，如屆時才發現估算不準已太遲。

古洞站設於東鐵線落馬洲站及上水站之間，同時屬擬建的北環線，料2027年底竣工。屯門南延線是屯馬線向南延伸、興建位於第16區的中途站，以及屯門碼頭附近的屯門南終站，2030年底前竣工。兩項目上月動工。