沙田T4主路重推 17年貴5倍 2.3公里71億議員批高昂 政府：多項修訂加通脹「合理」

當年遇反對擱置 回應地區修訂再提交

土拓署早於2006年10月首次就T4工程刊憲，因居民反對、未能取得沙田區議會支持而擱置詳細設計工作；署方2016年研究後確認有需要興建T4，最終2021年刊憲修訂方案，今年再提交立法會。

增支線往市中心 高架橋改地面路隧道

據最新方案，T4主幹路包括興建一條2.3公里長雙程雙線主幹路及支路，東行方向由城門隧道公路／青沙公路出發，興建1.4公里高架橋至城門河畔，車輛經高架橋過河後，經地面行車路及隧道等接駁上沙田路。另溱岸8號附近將設西行線支路前往沙田市中心、曾大屋附近亦設東行線支路往沙田路東行。將來沙田路需容納T4幹道車流，當局亦將擴闊近博康邨一段長約150米的沙田路至雙程4線。

葉劉質疑會否超支 土拓：已計6年內價格

多名議員昨在交通事務委員會會議關注最新造價，林素蔚認為「非常之高」，冀當局壓縮工期及成本；身兼行會召集人的葉劉淑儀質疑當局能否保證不超支及如期完工。土拓署東拓展處長梁中立回應稱，為回應地區意見修訂方案（見表），其中將高架橋移離銅鑼灣村後，路段長度增35%；而溱岸8號附近路段棄高架橋改用低地面設計後成本亦倍增，認為加上通脹，71億造價屬合理；又說高架橋部分造價與同類項目中九龍幹線相若。翻查資料，中九龍幹線與沙田T4主幹道同樣由首次提出至動工拖拉逾15年，且動工時造價較首次提出升數倍，2002年預計造價約100億元，2017年動工時升逾3倍至437億元。今次T4升幅更高，達5.5倍。

梁中立多次強調，當局已同步為工程招標，71億為市場回標價，有信心可以此預算完成。葉劉淑儀問及若未來同時進行東大嶼人工島等工程，物料造價會否上升，梁稱71億已計算6年工期間物料、人工及機械價格升降。

最快2029通車 大埔公路2041料再超容量

有議員亦關注T4主幹路效用及工期。當局稱，T4建成後車輛可毋須駛經沙田區內道路往來沙田東部、馬鞍山與荃灣或西九龍，繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路/青沙公路行車時間，可由約20分鐘減至約12分鐘。大埔公路沙田段於T4建成後，2034年上午繁忙時間行車量/容車量比率下降，當中介乎沙田鄉事會路與城門隧道公路部分，會由超出設計容量的1.21降至0.99，惟至2041年比率回升至1.08。

實政圓桌田北辰憂若2041年比率回升，即T4落成約10年便「捱不住」，疏導作用有限，詢問去年施政報告提出擬建沙田繞道（大埔至長沙灣）進展。當局回應已完成諮詢，今年底交藍圖，正準備前期工作。

當局預料T4年底獲撥款動工後，4年半內完成重置行人及單車設施，整體6年內、即最快2029年底通車。工聯會梁子穎不滿橫跨東鐵線路段工程只可於收車後進行，倡增地面加固措施保護鐵路，日間動工。土拓署稱現時方案可取及具成本效益，運物局稱鐵路安全為首位。

另外，局方強調新方案已回應地區需求，惟新方案刊憲後仍收1064份反對書，反對意見主要關注工程設計及對交通環境和居民影響。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676