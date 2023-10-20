朱江瑋案再拘4人 包括前區議員楊彧趙柱幫 被指入職宏利時虛報過往入息 涉串謀欺詐及欺詐

宏利：已停涉事者代理身分

警方表示早前接獲投訴，有人於社交平台和舉辦其他活動期間，在未有強積金中介人牌照下推銷強積金計劃，經調查後至今拘捕5人。其中朱江瑋已獲准保釋，須於11月上旬報到。朱前日曾在社交平台發文稱：「同大家報平安先，食完飯會衝返屋企睇貓。」

另一方面，深水埗警區刑事部自前日起拘捕4名男子，當中兩人姓李、一人姓楊及一人姓趙，警方並根據法庭手令，搜查各人住所及辦公地點，檢獲相關文件及電子通訊工具。警方稱調查仍在繼續，不排除更多人被捕。據了解，被捕人為楊彧、趙柱幫，以及伍月蘭的兩名兒子李振華（36歲）及李耀華（33歲）。

區議員伍月蘭兩子被捕

涉招募另3人入團隊

朱江瑋前年宣誓後被取消區議員資格，楊彧和趙柱幫同年辭任區議員。消息稱，3人在保險公司入職申報中，虛報包括在職前入息紀錄在內的資料。至於被捕的李氏兄弟，有人被指作為「上線」招募案中3名前區議員加入其保險團隊。據了解，李耀華涉入職前虛報無刑事紀錄，而曾任中學體育教師的李振華，2016年涉「向16歲以下兒童作出猥褻行為」及「管有兒童色情物品」罪成，判囚11個月。翻查保監局紀錄，李振華的牌照周一（16日）起基於「非紀律問題」而暫時吊銷。

宏利昨回覆，得悉有報道指個別代理人涉違法被捕，非常重視相關指控，會全力配合調查，現階段不便進一步評論，公司會恪守既定政策以確保遵守所有相關法律及規例。積金局昨回覆查詢時着記者參考日前新聞稿。局方周二（17日）稱正協助警方調查，而在官網有主事中介人及附屬中介人的註冊紀錄，公眾可瀏覽，以核實中介人註冊情况。保監局昨稱暫無補充。

大狀：虛報過往入息 或獲提高薪酬

大律師李健志稱，若被捕人虛報過往入息水平，而控方能證明涉事公司因而提高其入職薪酬，被捕人過程中獲得利益，便可能構成欺詐。他說，相關入職申報表格通常要求在聲明確認申報無誤，一旦虛報屬實，被捕人或同時涉虛報資料相關罪名。至於串謀欺詐罪則視乎工作流程，一般核實資料由人力資源部負責，若涉事公司要求「上線」核實，而該「上線」明知又協助申報者隱瞞，導致應徵者獲較高薪酬，涉事「上線」或涉串謀欺詐。