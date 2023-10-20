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公營屋兩年建量 「精進建築」佔近半 倘除牌兩項目或另覓接手 議員憂供應「頭輕尾重」惡化

【明報專訊】涉去年油塘地盤工字鐵壓斃工人事故的「精進建築工程有限公司」不獲屋宇署續期，下月16日起從一般建築承建商名冊除名。屬同一控股、正審理續期申請的「精進建築有限公司」（下稱精進建築）現負責5個公營房屋項目，其中4個未來兩年建成的房委會公屋或「綠置居」項目涉及近1.4萬伙，佔期內建成單位總數四成半，精進建築一旦除牌，其中兩個項目或需另覓承建商，有立法會議員關注或因而延遲3至6個月完工，未來10年公營房屋供應「頭輕尾重」情况恐惡化。

李家超：支持按法律法規處理

正在北京參與「一帶一路」高峰論壇的特首李家超昨表示，支持發展局與屋宇署按法律法規處理建築公司工程方面的安全要求，當局要照顧職業安全，確保做任何事情有規有矩。他說關心整體公共房屋供應，已指示房屋局長細心了解情况，作整體研究和審視後向他匯報。

兩年度4項目涉1.4萬伙 兩近完工

精進建築現時負責房委會及房協共5個項目。翻查資料，2023/24年度房委會有1.28萬個公屋或綠置居單位落成，其中精進建築承建的大埔第9區（6800伙）及深水埗白田第10期（900伙），佔該年度總數60.2%；2024/25年度房委會有1.73萬個公屋或綠置居單位建成，精進建築承建屯門第29區（西）（1000伙）及東涌第100區（5200伙），佔該年度總數35.8%；兩年合計則佔46.2%。至於房協安達臣道R2-2號地盤的資助出售房屋項目，精進建築承建1400伙，到2025/26年度完工（見表）。

房委「幾手準備」 料影響不大

房委會建築小組主席陳志球昨回應查詢時透露，房委會有幾手準備，專責小組正跟進4個精進建築項目，相信不會對建屋進度有太大影響，但仍須等待發展局及屋宇署最終決定及刑事調查結果，房委會屆時會公布相應行動，現不便評論。他說，房委會名冊中有不少合資格承建商，要找另一間接手不難，有關應變措施過往亦曾啟動。

房委會資助房屋小組委員、立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，精進建築負責4個房委會項目，其中大埔第9區和白田邨第10期接近完工；據他了解，政府已有預案，一旦精進建築被除牌，日後入伙單位執漏及保養須另覓機構接手，難免影響住戶。

至於2024/25年度完工的屯門第29區（西）和東涌第100區項目，梁文廣稱倘需另覓承建商，或要重新招標，完工期或因而延遲3至6個月。未來10年公營房屋或只有三分之一在首5年建成，大部分集中後5年，他擔心供應「頭輕尾重」情况會惡化，但相信政府會採取有效措施，將影響減至最低。

黃碧如：不希望重新招標「難免阻配屋」

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，不希望上述大埔及白田邨項目需重新招標，因若未能如期完工，難免影響編配公屋進度，但同意當局須以建築安全為首要考慮。

政務司長陳國基昨日出席大灣區職安健論壇致辭時稱，政府對任何管理不善、監督不足、罔顧工友安全的承建商絕不姑息，工業意外一宗也嫌多，因不止傷害一條生命，也對家屬造成永遠傷害，政府上下對違規承建商絕不手軟，定會嚴肅跟進，亦會加強巡查執法、宣傳推廣和教育培訓等。

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