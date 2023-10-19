4‧22起禁即棄膠餐具 謝展寰：首兩月勸喻為主

酒店禁派即棄洗潄梳妝品

議員：業界未找到替代品

立法會昨通過《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，除即棄膠餐具外，首階段管制亦包括多項塑膠產品，包括禁止銷售和免費供應雨傘袋、熒光棒及棉花棒等；酒店和賓館亦禁止免費供應膠牙刷、浴帽、梳、載於即棄膠容器的洗髮露等。而連接在紙包飲品的飲管、杯麵內餐具及雪糕杯內的匙則豁免。

多名議員支持管制計劃，不過旅遊界姚柏良指出，日後酒店不能免費供應樽裝水及即棄洗潄梳妝用品，業界未找到替代品，建議明年暑假旺季後才實施。飲食界張宇人稱，垃圾徵費明年4月1日實施，同月實施管制即棄膠餐具，會令業界難以適應，希望政府不早於5月1日實施。

謝展寰表示，修例是順應全球大趨勢，當局有為業界設準備期，今年3月向立法會提交條例草案後亦一直與業界保持聯絡，提醒業界做好準備，當局亦會在條例通過後6個月才實施。民建聯鄭泳舜表示，塑膠要過百年才能分解，亦會影響海洋生態，希望政府在通過法例後多解說。

綠領行動促請政府不遲於2025年全面管制即棄塑膠餐具及產品，又說首階段管制的塑膠產品種類不多，建議擴大管制範圍如濕紙巾、杯麵內的即棄餐具及含微塑膠的產品等。綠色和平稱，首階段管制的塑膠餐具數量遠低於下一階段擬管制的即棄膠杯及餐盒，建議盡快實施下階段管制計劃。