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要聞

「對口是承建商」 不對母企採行動

【明報專訊】被拒續期的精進建築工程有限公司（下稱精進建築工程），以及正審理續期申請、涉安達臣道塌天秤事故的精進建築有限公司（下稱精進建築），同屬興聯集團發展有限公司的子公司。被問興聯兩間子公司接連發生工業意外，會否考慮大規模處理該集團，發展局長甯漢豪稱目前是執行《建築物條例》下承建商申請註冊或續牌制度，非執行公司法，屋宇署「對口就是每個作為承建商法人的團體」，不會因數個承建商屬某母公司，就對母公司採取行動。

3授權簽署人遭除名

甯漢豪稱，興聯集團旗下有6間名為「精進」的公司，當中兩間有較活躍工程進行中，包括精進建築工程及精進建築，其餘4間應無項目進行。據興聯網頁，旗下香港公司還包括精進土木及地基工程有限公司、精進營造有限公司、先越高科有限公司、卓越天工有限公司。翻查資料，興聯集團董事包括潘樹容、精進建築有限公司及益滙興業有限公司；潘樹容同時是精進建築和精進建築工程的董事。

據屋宇署一般建築承建商名冊，精進建築工程3名授權簽署人為周繼邦、羅柱華及梁康傑，3人同時是精進建築和精進營造有限公司的其中3名授權簽署人，周繼邦也是精進建築和精進建築工程的董事。屋宇署昨稱3人已在精進建築工程、精進建築及精進營造除名。

精進建築涉1.5萬公營屋

房協：安達臣地盤如常施工

精進建築主要負責公營房屋項目，涉約1.5萬個公營房屋單位，包括房委會大埔第9區、白田邨第10期、屯門第29區（西）及東涌第100區工程，亦承建房協安達臣道R2-2地盤的上蓋工程，倘續期申請不獲批，將影響甚廣。

房協回覆表示，安達臣道R2-2地盤現仍按合約如常施工，預計2025/26年度建成。房委會表示，精進建築工程不是房委會名冊上的承建商，事件對房委會公營房屋項目沒有直接影響；精進建築則是名冊上承建商，有4個工程項目正進行，會加強警覺，密切監察該公司工程進度及施工表現。

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