精進系兩企 一除名一正審續牌 暫影響5私人項目 發展局：有檢控絕無放生

房委房協研倘不續牌應對

綜合兩個消息渠道，早在本月10日油麻地電工墮斃意外發生前兩周，政府曾非正式向相關機構透露，把精進建築工程有限公司（下稱精進建築工程）及精進建築有限公司（下稱精進建築）從投標認可名冊除名是考慮方案之一；政府更高層官員亦關注事件，表明要以建業安全為首要考慮，房屋局亦有評估精進建築不獲續牌對公營房屋建屋進度影響，房委會及房協亦正研究應對準備。

屋宇署長余寶美稱，精進建築工程註冊去年12月屆滿，該署今年初將續期申請轉交獨立承建商註冊事務委員會面試及評審，經多輪面試後，未能信納該承建商獲授權簽署人能提出委員會信服、有效預防嚴重安全事故的地盤監督和安全管理措施，故拒絕其申請。該署是按兩間涉事公司註冊到期日的先後次序處理續牌申請。

3項目1700伙已售樓花

精進建築工程下月16日起須停止建築工程，涉5個私人住宅及商住項目共4900個住宅單位，包括長實親海駅第1及2期，需另找承建商承辦，其中3個項目約1700個單位，已用樓花形式出售；連同另一個休憩設施，共聘900名工人。長實回覆稱一直嚴謹敦促所有承建商注意地盤環境及建築工人安全，並遵從法規及指引施工。

精進建築承辦多項公營房屋項目，被問「放生」精進建築是否憂公務工程難有其他公司接手，甯漢豪否認「放生」，而考慮續牌時不會考慮承建商處理公營或私營項目數量，不會因此「手鬆」，強調平衡保障地盤安全和利便工程。

甯：法律建議按檢控結果處分

至於承建商會否改名「借屍還魂」，余稱精進建築工程3名獲授權簽署人被認為不適合在涉事承建商擔任職位，3人同時於精進建築及精進營造有限公司被除牌（見另稿），如欲自組或加入公司，「過往紀錄有『底』，我們會把關」，接獲申請時亦會先面試。

對於為何於完成檢控前不採取「極刑」包括即時將精進建築除牌，甯漢豪解釋執法須「有節有道」，檢控屬非常嚴肅行為，法律意見認為局方要視乎檢控結果再紀律處分，又說精進建築已暫停投標資格至明年底。

工權會：除牌嚴厲 向業界發警號

工權會總幹事蕭倩文形容「除牌」是嚴厲懲罰，並向業界發出警號，若承建商不注重安全須承受嚴重後果。她說發展局延長精進建築投標公務工程的「停賽期」，即使公司能投標私人工程，但相信局方的決定向市場發出信息其安全管理成疑，私人工程亦未必與其合作，認為政府「出招」嚴謹。

精進建築上周二再有奪命工傷，對於需否加快處理續牌，蕭倩文強調非對涉事公司窮追猛打，認為公司於意外後需加強安全措施，政府加強監管及協助其提升安全管理，仍不理想才需考慮加快「除牌」增阻嚇。蕭認為並非杜絕涉事公司營運機會，而是要其承擔責任；承建商註冊事務委員會面試應判斷涉事公司有否深刻反省，就過去工業意外找出主因及推行改善措施，不能單靠文件花巧措辭，長遠協助獲續牌公司營造安全環境。

料發展商有力處理 影響可控

甯漢豪稱涉事項目樓花交樓在明年底或後年底，數百單位於明年3或4月交樓，離現時仍有一段時間，相信發展商有能力處理；承建商有約一個月善後，料項目進度影響屬可控。

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