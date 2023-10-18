消委：海外規管促銷電話成熟 港應盡快討論

HKJunkCall：首9月接16萬來電 六成涉騙

消委會早前回覆本報查詢時形容立法「刻不容緩」。黃鳳嫺昨於商台節目稱，早於2017年已建議將拒收登記冊涵蓋範圍延伸至促銷電話，但同時應將醫院和社福機構等公用事業機構的電話號碼納入全新「白名單」，免市民錯過重要來電。她說任何修例都牽涉很多「魔鬼細節」，但海外類似法例已相當成熟，香港應盡快討論。

政府過往亦曾提出設拒收登記冊作規管方向。新加坡2014年已推行類似制度，容許民眾登記拒收促銷電話，有意參與電話促銷的機構須事先登記並查核登記冊，確保不會致電已登記者，違例企業最高可判罰100萬坡元（約570萬港元），或在當地每年營業額5%。

多國設拒收冊 星最高罰570萬

加拿大2008年設「全國拒收來電名單」，促銷者須登記並禁止致電名單上用戶，境外來電同受規管，但當地註冊慈善組織、政黨、指定時間內曾有業務往來的商戶等可豁免。據該國「電台電視台及電訊委員會」（Canadian Radio-television and Telecommunications Commission）2021/22年報顯示，當年全國共逾4.4萬宗投訴，規管機構曾發出5張傳票、5次警告信及8次違例通知，共罰款54.6萬加元（約313萬港元）。

英國規定所有促銷電話機構必須先將其促銷名單與「拒收電話登記服務（Telephone Preference Service）」比對篩選，違者最高可罰款50萬英鎊（約475萬港元）。該國資訊專員公署（Information Commissioner's Office），曾向5間專向拒收冊上長者推銷的公司罰款共40.5萬英鎊（約386萬港元）。

胡文翰昨於港台節目稱，估計每20名市民只有一人會回報促銷電話，相信實際情况更嚴重；他認為當局不可因技術困難而放棄立法，建議至少要設電話中心登記制度，並列明委託促銷者的權責，「起碼有個對口人」。

明報記者 李大煒