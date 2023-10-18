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「防騙視伏器」一年 160萬搜尋 16%有風險

【明報專訊】警方去年9月推出詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，分別設有網頁及手機應用程式。總結一年，搜尋器累計搜尋160萬次，其中16%搜尋結果顯示為黃色、橙色或紅色警示，即與詐騙或網絡安全風險有關。搜尋器資料主要來自市民報案、15間公私營機構數據，以及非應邀來電回報網站HKJunkCall數據。不過有事主即使用了「防騙視伏器」查驗見到紅色警示，仍不願相信自己受騙，繼續向騙徒轉帳，甚至問騙徒是否在騙他，終損失60萬元。

不信警示反問騙徒 事主續過數失60萬

事主林先生（化名）今年3月在通訊軟件Signal與一名誤認他朋友、自稱「珊珊」的人聊天。珊珊自稱在「澳門金沙」加密貨幣交易所工作，發現每天有數分鐘高回報時段，邀請林協助她操作戶口一起賺錢，事後林獲3.5萬元報酬，並真的能從自己銀行戶口取款，便聽從珊珊建議投放資金到戶口。

過程中，林曾懷疑自己是否陷入騙局，於是用防騙視伏器搜尋珊珊提供的交易平台網址、收款帳戶和WhatsApp客服號碼，結果均顯示為最高風險的紅色警示，但他不願相信自己受騙，詢問珊珊為何網站會被列入紅色警示，更3次投入新資金。最後林在投資平台關閉後才確認受騙，合共損失60萬元，包括積蓄及貸款。

警察臨牀心理學家馮浩堅稱，本案騙徒懂得製造「難得機會」，帶事主進入他不熟悉的領域，然後假裝專家，讓事主產生依靠，再付上一些回報，讓事主對騙局信以為真，當事主投放愈來愈多成本，便更難抽身，拒絕相信受騙。他呼籲市民一旦懷疑受騙，應立即停止與對方聯絡，並向警方或親友求助。

相關字詞﹕防騙視伏器

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