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騎劫通訊軟件騙財 上月飈9倍 兩月1366宗涉2820萬元 田北俊帳戶被盜親友未上當

【明報專訊】近日不少人的通訊軟件包括WhatsApp帳戶被騎劫，黑客在用戶不知情下冒充其身分發信息向親友要求轉帳，警方8月錄得127宗相關報案，9月則升近9倍至1239宗，兩月共1366宗總損失2820萬元，最多一宗損失100萬元人民幣。有市民帳戶被入侵後10分鐘就發現，但友人已轉帳1萬元予騙徒。自由黨前主席田北俊近日WhatsApp帳戶亦被騎劫，幸無親友上當。

兩常見手法：釣魚短訊 假登入網置頂

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青說，騙徒通常以兩種手法入侵帳戶，其一是以釣魚短訊發送假網站，博取市民在假網站提供電話號碼及WhatsApp轉移驗證碼；其二是透過網絡搜尋器登廣告，將假冒WhatsApp電腦版登入頁面在搜尋結果中置頂，當用戶掃描假網站二維碼，騙徒便可登入事主帳戶，同時假網站會重新導向至真的WhatsApp頁面，事主以為網頁只是一時失靈，再次掃描二維碼便能登入，從而降低戒心，但其實此時已有兩個裝置同時登入帳戶。

籲檢查有否連結不明裝置 設6位數雙重驗證

該組高級督察陳智穎稱，騙徒通常會揀選非頻繁聯絡、但有一定交情的聯絡人下手。騙徒一般會先封存對話，對話一旦被封存，便不會顯示信息通知，即使對方回覆，事主亦難察覺。騙徒發送及接收信息後，會在短時間將信息「在我的裝置上刪除」，即使事主事後檢查亦難察覺。他提醒市民應經常檢查WhatsApp帳戶有否連結到不明裝置，如有應立即登出，騙徒便會被強制登出；市民亦應設定6位數字雙重驗證碼以加强保安。

最大一宗失100萬人幣

警方表示，同類案件中最大單一損失100萬元人民幣。一名找換店職員今年9月被入侵WhatsApp帳戶，騙徒向其一名生意伙伴聲稱當日人民幣匯率可觀，對方便分兩次合共轉帳100萬元人民幣到兩個內地銀行戶口，兩人當日稍後用WeChat溝通，才發現捲入騙案。

田北俊及妻子的WhatsApp帳戶約兩周前亦遭入侵，二人懷疑點擊了友人在群組傳送的釣魚短訊連結，黑客一度騎劫二人帳戶並向聯絡人發信息，幸沒人上當。田笑稱：「如果田北俊發信息問你借一萬幾千都無人會信，笑死人啦。」事後二人聯絡WhatsApp。田稱自己早年從政，帳戶早已啓用雙重認證，一兩日後已恢復正常，相信手機內資料無被盜；但其妻因未有啓用雙重認證，與友人的通訊可能外泄，花約7天才能重啟帳號。田稱從政者手機一般有機密資料或對話，奉勸大家要採用雙重認證。

有事主10分鐘即發現 友人已過數

任職秘書的R小姐，其WhatsApp帳戶上周六（14日）遭入侵，黑客向30多名聯絡人發信息要求以轉數快轉帳1萬元，其表姐約10分鐘後致電詢問，Ｒ打開WhatsApp發現被入侵，遂逐一通知親友，但其中一名朋友已向騙徒轉帳1萬元。Ｒ與朋友立即到警署報案，遇上同樣被入侵等候報案的人。R懷疑自己曾點擊假WhatsApp網頁版連結，且沒有雙重驗證，導致被入侵。

陳純青表示，警方每日都在網上反詐騙巡邏，一旦發現假網站會向相關營運商反映，對方會否及何時移除，則視乎個別營運商。警方會與各平台保持溝通，交流最新行騙手法，提醒平台加强保安。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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