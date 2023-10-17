廟街夜市設20熱食檔 10時後派員提客減聲量

料下月底推出 共逾30檔 商會：與運署商封閉一行車線

廟街夜市將設於佐敦道廟街牌樓至南京街一段約100米街道，陳錦榮向本報稱，預計每日下午2時至晚上11時開放，為期5個月。場內有逾30個攤檔，其中20個為熱食檔，當中逾半是廟街食肆檔戶，餘下則有附近出名的甜品和滷味店。另約10個非熱食檔售賣缽仔糕、煨番薯、酸薑皮蛋等小食。陳強調會避免攤位售賣重複食品，並希望打造成香港版台灣士林夜市，成為遊客必去景點。

早前已推出的3個夜市均位於海濱，廟街則近民居，陳錦榮稱大部分居民支持夜市，只有個別租戶有憂慮，屆時會安排兩三名工作人員於晚上10時後巡邏，「叫旅客或進食中的人小聲一點，不要騷擾到樓上（居民）」。對於文體旅局長楊潤雄早前指會加設表演，陳錦榮憂慮聲音太大，或只會在開幕日設表演，但會有傳統文化活動攤位，例如睇相和租借古裝服飾等。

陳錦榮指夜市已大致準備就緒，正與政府部門磨合細節，料11月底可推出。他提到，運輸署要求檔主每晚夜市結束後移走攤檔，但他認為攤檔較大型，移走後亦未有地方放置，冀改用一條行車線停泊檔口。對於早前消防處容許夜市在符合基本消防要求下可設明火煮食攤檔，陳稱較難裝設屏障和處理攤檔距離等，暫定只用電力，並已與機電署聯繫。