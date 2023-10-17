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搶人才 投資移民計劃條件 議員倡擴至人幣產品

【明報專訊】今屆政府銳意「搶人才」，並已於《財政預算案》公布將重新推出「資本投資者入境計劃」，規定申請人在本港市場投放一定資產，但不包括買樓，申請人通過審批後可來港居住和發展，惟至今未公布詳情。有消息指繼財政司長已為計劃「點題」，當局亦擬在月底《施政報告》公布計劃細節。有立法會議員說，本港目前缺乏資金及人才，建議投放資產可擴展至人民幣相關的產品；惟有移民顧問指出，由於政府已推出「高端人才通行證計劃（高才通）」，相對投資計劃門檻更低，認為若現時推出投資入境計劃，「申請者人數有限」。

擬施政報告公布細節

財政司長陳茂波於年初表示，政府計劃重推來港投資移民的「資本投資者入境計劃」，以搶人才、搶資金、搶生意。他當時說正研究計劃細節，目標吸引資金將遠超上次每宗申請的1000萬港元，且不包括房地產投資額，會盡快公布計劃，預計年內推出。

全國人大代表、民建聯立法會議員陳仲尼稱，本港目前缺乏資金及人才，認為透過此計劃可助本港吸納人才及金錢，是時機推出。他解釋，由於「有錢就靈活」，建議當局容許申請人於本港市場投放資產，可包括本港股票、債券及人民幣相關資產等，以增加資金市場的流動性。

移民顧問指門檻高 難比高才通

環凱移民顧問董事張家禧則認為，現時並非最佳時機推出計劃，因政府已於去年推出高端人才通行證計劃，且參與人數較預期理想，對比投資計劃，後者設有不少限制，如不包括買樓等，故認為投資計劃吸引力有限。他續稱，有意投資移民者尚有其他國家或地區如美國等地選擇，資金要求相若甚至較少，認為現推出投資計劃成效未如理想。

港府曾於2003年推出資本投資者入境計劃，當時凡管有淨值不少於650萬港元資產者，可申請以資本投資者身分來港定居，適用於外國籍人士、澳門特區居民及中國籍並已取得外國永久居民身分的人等，他們獲准許投資房地產及金融資產，如土地、樓花及股票等，但當時被指引起樓市炒風。至2010年10月14日起港府將投資門檻增至1000萬港元；並於2015年暫停推行計劃。

（施政報告前瞻）

相關字詞﹕陳仲尼 投資移民

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