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施政報告料回應減辣 包括BSD、股票印花稅

【明報專訊】本港樓市及股票市場交投淡靜，財政司長陳茂波上月指現時樓市情况與當年「辣招」引入時的景况有些不同，會不停檢視，政府早前又成立「促進股票市場流動性專責小組」搞活股市，並指小組沒有排除減低印花稅的選項。據了解，當局擬於月底公布的《施政報告》就樓市「減辣」作出回應。

根據差估署最新統計數據，私宅售價指數連續4個月下跌，同時本港多個賣地計劃流標，暫時賣地收入佔今年度賣地收入目標850億元的約18%，坊間出現聲音要求政府「撤辣」、「減辣」，以刺激住宅交投。此外，繼內地調低股票印花稅，市場亦關注本港會否跟隨。據了解，當局有意減辣，包括撤銷只針對境外買家的買家印花稅（BSD）及其他「辣招」，及研究調低股票印花稅。

龍漢標：不宜分階段減辣 陳仲尼：一次全撤損樓市

地產及建造界議員、地產建設商會秘書長龍漢標指「辣招」違反自由市場的原則，一直持反對立場。惟他指政府於13年前首度推出「辣招」時處於非常時期，當時住宅供應少及息口低，故仍勉強理解當局在「非常時期用非常措施應對」；但至目前，息口創15年以來新高，計及未來一年開賣及一手樓貨尾，料共有約5.7萬個單位供應，認為「沒理由不撤辣」，亦不適宜分階段減辣，建議當局全面撤辣。

龍漢標續稱，撤辣有助帶動二手市場流通，但預計樓價不會因此飈升。此外，他指由於目前本港不少稅收來自賣地，若市場持續不振，成交量少，亦會減低發展商投地興趣。他質疑，若情况持續，將難以維持本港庫房收入，未來亦難以提供足夠資金供應人工島及北部都會區的建設。

近期金融界預期政府會調低股票印花稅。全國人大代表、民建聯立法會議員陳仲尼贊同應「減辣」，因可給予市場信號，並鞏固市民信心，否則市民會覺得「政府沒做事」。他擔心若一次過「撤辣」對樓市不穩。另他提出應減低股票印花稅，為推動高頻交易減少「攔路虎」，指高頻交易多賺取差價，若減低稅項可減低交易成本，認為幫助很大。他又解釋，即使調低稅項亦不會馬上刺激股票成交量，因為市場受利息及大市等因素影響。

（施政報告前瞻）

相關字詞﹕樓市辣招 龍漢標 撤辣

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