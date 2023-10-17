九成樓齡滿20年 多方反映申按貸難 助流轉 居屋按揭保證期擬延至40年

【明報專訊】本港樓市淡靜，為促進樓市交投，政界預料當局擬於新一份《施政報告》公布樓市「辣招」減辣的詳情（見另稿），據知當局亦在研究延長包括居屋的資助房屋按揭貸款保證期，以促進交投。早前多個政黨及團體提出，將按揭貸款保證期由目前的30年（俗稱「30年減樓齡」），延長至60年；消息人士透露，房屋局對延長年期持開放及正面態度，並正與銀行界商討有關詳情，目前擬將保證期由30年，延至40年或更長的50年。
明報記者 區慧盈
房署：房會積極考慮放寬
房屋署回應本報查詢表示，因應資助出售單位買家對延長還款保證期的訴求，以及希望促進居屋第二市場單位的流轉，房委會會積極考慮可否放寬按揭貸款保證的安排。
目前全港約有35.2萬個居屋單位，近九成樓齡達20年或以上、四成樓齡逾30年，銀行會因應按揭保證期縮短還款年期。現時居屋的綠表和白表買家，一般分別最高可獲銀行批出買價或估值95%和90%的貸款額。
房會35年償還10億
房委會自1988年4月起為一手市場及居屋第二市場居屋提供按揭還款保證，至今年3月為止，房委會為承擔的拖欠按揭還款單位所償還的總金額約為10億元。房委會為控制財務風險，向參與財務機構提供按揭貸款保證期最長為30年（「30年減樓齡」），銀行的保證期則以房委會承諾擔保期扣減單位首次出售至今的年期。
白綠表二手成交 年均各不足2000宗
若以復建居屋前最後一期、居屋沙田愉翠苑二期計算，單位首次出售時間為2002年7月，距今已約21年，換言之該批單位只餘下9年擔保期（30減21）；若該批單位現時轉售，銀行或較難批出「925」，即九成按揭貸款、25年還款期給買家，變相令準業主選購單位的類型減少。翻查近年的「白居二」（白表居屋第二市場計劃）及居屋第二市場成交情况，每年平均成交分別不足2000宗（見圖）。
21年居屋做「925」 月供2.8萬
記者以沙田愉翠苑二期約520呎的兩房單位為例，售價580萬元，若要做到居屋「925」，按目前利息4.125厘計算，每月供款亦需約27,915元。
消息人士稱，當局近月接獲多方人士反映，不少樓齡較高的單位因為擔保期較短，部分準買家於申請按揭時面對困難，或供款面對龐大壓力，故當局上月曾與銀行界商討延長資助房屋按揭貸款保證期，並初步擬將目前的30年保證期延至40或50年，細節待定。
立法會「G19」召集人、建測規園界謝偉銓表示，綜合本港樓宇結構安全及財務上的考量後，認為社會可承擔有關風險，並建議放寬二手居屋按揭保證期至「60年減樓齡」，指放寬後可幫助想改善生活環境的市民上車。
謝偉銓倡放寬至60年
民建聯房屋事務發言人陳學鋒認為，目前或因申請按揭困難，阻礙白居二買賣，導致交投減少，指若延長保證期，將令更多市民容易買樓。
（施政報告前瞻）
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676