拒收訊息登記冊 消委倡納促銷電話

【明報專訊】一直表明支持立法規管人對人促銷電話的消委會指出，現仍不時有商戶透過電話推銷時隱藏或揑造重要事實，亦有人藉此滋擾及詐騙，質疑目前由部分業界訂立的《實務守則》成效有限，認為從法律層面強制規管刻不容緩，建議當局將拒收訊息登記冊涵蓋範圍由商業電子信息延伸至人對人促銷電話。
消委會回覆本報查詢稱，業界推行的自行規管下，市民須自行向某些行業個別商戶逐一提出拒收信息請求，而《個人資料（私隱）條例》則只規管涉使用個人資料的人對人促銷電話，該會認為除了行政措施，政府對促銷電話並無法例全面監管，單靠行業自律效果亦未必理想。
自2021年至今年8月，消委會接獲19宗涉電話促銷體檢的投訴，當中以銷售手法投訴為主，其餘包括服務延誤、服務質素，以及更改或終止合約。消委會去年亦接獲一宗有關電話促銷內地樓盤的投訴。
消委會指出，有不法之徒利用促銷電話滋擾及詐騙消費者，常見手法是以各種「優惠」及「免費禮品」利誘，再套取個人資料，配合疲勞式轟炸或硬銷等親身銷售方式，直至消費者付款或簽長期合約，造成消費者金錢及精神損失。
消委會提醒，消費者要提防以免費或優惠價招徠的推銷手法，指有商戶會藉此推銷其他更昂貴產品或服務，部分消費者或因認為已享用優惠而不懂拒絕，或受當下氣氛及壓力影響，與商戶簽約。
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