拒收訊息登記冊 消委倡納促銷電話

消委會回覆本報查詢稱，業界推行的自行規管下，市民須自行向某些行業個別商戶逐一提出拒收信息請求，而《個人資料（私隱）條例》則只規管涉使用個人資料的人對人促銷電話，該會認為除了行政措施，政府對促銷電話並無法例全面監管，單靠行業自律效果亦未必理想。

自2021年至今年8月，消委會接獲19宗涉電話促銷體檢的投訴，當中以銷售手法投訴為主，其餘包括服務延誤、服務質素，以及更改或終止合約。消委會去年亦接獲一宗有關電話促銷內地樓盤的投訴。

消委會指出，有不法之徒利用促銷電話滋擾及詐騙消費者，常見手法是以各種「優惠」及「免費禮品」利誘，再套取個人資料，配合疲勞式轟炸或硬銷等親身銷售方式，直至消費者付款或簽長期合約，造成消費者金錢及精神損失。

消委會提醒，消費者要提防以免費或優惠價招徠的推銷手法，指有商戶會藉此推銷其他更昂貴產品或服務，部分消費者或因認為已享用優惠而不懂拒絕，或受當下氣氛及壓力影響，與商戶簽約。