規管人對人電話倡議始於2005 業界：政府3年前已停蒐投訴數據

商經局：目前沒時間表

商務及經濟發展局回覆本報稱，理解公眾對人對人促銷電話的關注，但不少中小企和商界有實際需要透過遙距方式經營業務，加上各地規管經驗顯示具體操作及執法有一定困難，當局需平衡眾多因素才可決定是否和如何跟進，目前沒有具體時間表。至於是否已停止向業界收集投訴數據和原因為何，以及有否專責人手處理有關規管人對人促銷電話事宜，商經局未有直接回覆。

昔以業界反對、憂致失業拒規管

政府曾承諾倘變嚴重會擬建議

民建聯於2005年已促請政府規管促銷電話。政府兩年後訂立《非應邀電子訊息條例》，立法會審議條例期間，時任民建聯議員黃定光動議修正案，建議一併規管人對人促銷電話，但政府以業界反對、憂引發失業及執法困難為由而拒絕，承諾若日後問題嚴重，樂意與議會擬定建議。結果條例只規管預錄電話、短訊、傳真和電郵等商業電子信息，設「拒收訊息登記冊」，供商業電子信息發送人使用，以確定某電話或傳真號碼使用者是否不願接收非應邀商業電子信息。

政府於2010年踏出一步，鼓勵金融、保險、電訊及電話中心業界商會訂立《人對人促銷電話實務守則》，自行規管打出促銷電話方式，例如致電時間及承諾遵從取消接收要求等。

香港客戶中心協會屬有份參與《實務守則》商會之一，該會執行總監陳建年稱，政府自《實務守則》實施後，每季均向該會收集從業界所得的投訴數據，但自2020年7月已停止向該會收集。陳估計，現屆政府較集中於拓展商機，重點工作未必在推動規管人對人促銷電話。

翻查資料，商經局於2015年委託獨立顧問研究，了解公眾和業界對規管人對人促銷電話意見，當時近86%受訪市民支持擴大規管。當局兩年後展開公眾諮詢，大部分公眾及政黨支持立法，商界則反對。商經局翌年建議立法規管，並於2019年4月提出建議法例框架，一年後局方尋求撥款重設負責修例工作的編外職位，惟最終因無法說服議員支持撥款而撤回項目，其後稱立法工作受影響，加上要考慮不同因素，表明「沒有具體工作時間表」。