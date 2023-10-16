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「財務借貸」促銷最多 「內地樓雜項」升倍半 HKJunkCall：實際數字遠比用戶回報多

【明報專訊】除本報記者統計外，根據非應邀來電回報網站HKJunkCall數據，今年1月至9月由用戶回報的人對人促銷電話有16.2萬次，按年增79.5%，亦已較去年全年總數12.9萬次增加26%。回報最多的頭三大類促銷電話分別是「財務借貸」（近5.5萬次）、「電訊廣播」（近4.5萬次），以及「內地樓盤及雜項」（約2.9萬次）。

指查詢投訴跌至今年174宗

商經局：業界自訂規管有成效

與去年同期相比，月均回報次數由1萬次升至1.8萬次，其中「電訊廣播」與「內地樓盤及雜項」類別的促銷電話升幅最顯著，兩者回報次數分別按年增逾兩倍半及逾一倍半。HKJunkCall創辦人胡文翰稱，通常只有十分之一的來電攔截應用程式用戶會主動回報，故相信實際促銷電話數量遠比回報數字多。

不過，商務及經濟發展局回覆本報的官方數據顯示，當局及通訊辦由2016年至今年接獲涉及人對人促銷電話的查詢及投訴，由648宗逐年跌至今年首7個月的174宗；發言人認為反映目前由金融、保險、電訊及電話中心業界自訂實務守則規管，對減少促銷電話滋擾有一定成效。

支持立法規管的胡文翰認為，立法亦未必可完全杜絕滋擾，但至少有助查出電話來源，例如當中涉及的本港電話號碼登記者誰屬，亦可要求委託促銷的企業一同負上法律責任。

議員倡讓市民選願接聽類別

民建聯立法會議員陳恒鑌指目前部分推銷電話已具滋擾性質，加上混入詐騙電話，市民難以分辨，認為立法規管的方向至少值得討論，相信更有助中小企精準營銷。立法會議員江玉歡表明支持立法規管，「再這樣搞下去，其實人們一聽到電話就掛線，是否真的令人做到生意？」她建議政府可讓市民選擇願意接聽的促銷電話類別。

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