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真人促銷來電飈八成 港業界「受累」 本報記者3周接37個 電話服務界轉軚撐立法規管

【明報專訊】貸款、內地樓盤等促銷電話密襲，加上「消費券秘書處」、「入境處通知」等疑詐騙電話，市民應「接」不暇，有關規管「人對人促銷電話」呼聲再起。根據非應邀來電回報網站向本報提供的最新數據，今年首9個月用戶回報的人對人促銷電話逾16萬個，比去年同期激增近八成。記者早前以第一身經歷統計3周，共接到37個人對人促銷電話，部分自稱銀行借貸服務來電者語焉不詳、有推銷內房者被要求勿再來電後仍「鍥而不捨」。面對電話滋擾氾濫，本地電話服務業界亦一改立場，冀政府盡快立法規管並將「拒收訊息登記冊」涵蓋至人對人促銷電話，以保行業健康發展。

明報記者 李大煒

人對人電話首9月16萬個

「喺中山只要18萬就可上車做業主」、「介紹番個低息貸款」等促銷電話開場白，猶如港人「集體記憶」，亦令人不勝煩擾。本報記者以8月3日至23日共21天作記錄時段，記者本身並無登記拒收電子訊息登記冊，期內剔除錄音類別的來電，共收到37個人對人促銷電話，當中8日每日收到3至4個來電。

記者逐次接聽並詢問及記錄促銷內容，當中最多屬推銷內地樓盤（11個），佔約三成，主要推銷中山一帶樓盤；其次為貸款（10個）及免費體檢（4個）等；另有16%來電者未能清晰交代所促銷的產品或服務類別。最早來電於早上9時06分響起。

記者接電話經歷：

三成銷內房 無視拒絕續轟炸

記者接到其中一個內地樓盤推銷電話時，曾查詢對方所屬地產公司，對方稱「轉頭發啲樓盤資料畀你」，未幾即有另一自稱「灣區經紀」男子來電，力邀參加睇樓團，聲稱行程免費兼包食；記者表明沒興趣並要求勿再來電，但對方數天後再來電稱可以介紹其他樓盤，記者直接掛線後，對方展開「WhatsApp攻勢」，圖文並茂傳來各式內地樓盤資料，夾附「首付兩萬即上車」等宣傳口號，「攻勢」更延續至上月中秋假期前後。

貸款佔逾兩成 僅一人披露員工編號

拒絕交代身分情况亦出現在貸款電話中，來電者均自稱來自本地大型銀行如匯豐、恒生，開場白多為「𠵱家做緊一個低息貸款」，但當被要求核實身分時，對方充耳不聞，只不斷重複稱貸款條件非常特惠，有來電者被多次追問身分後直接掛線。

貸款促銷電話佔記者所接來電逾兩成，當中僅一人願意披露員工編號及用作查核身分的銀行電話號碼，記者亦成功經該號碼核實其身分。

匯豐銀行回覆表示，該行只會向選擇接收行銷來電的現有客戶作電話推銷，無授權或委任任何中介公司作電話促銷推廣貸款或信用卡服務，職員每次致電客戶均以全名稱呼對方，並提供職員姓名、辦公室聯絡電話和客戶服務熱線以助查核。恒生銀行亦稱，職員電話促銷時會向客戶提供員工姓名及電話號碼等資料。

匯豐恒生：職員會提供姓名電話

民建聯立法會議員陳恒鑌稱不時接到促銷及詐騙電話，「可能（早上）8、9點就會有『消費券』，然後『入境處』電話、大灣區樓盤，又問我買不買債券和保險，借不借錢……」；立法會議員江玉歡稱每日收到最少10個滋擾電話，稱已經幾乎不聽「3字頭」來電，不時錯失需接聽的電話。

業界：設拒收登記助辨推銷目標

「時不時有那些詐騙電話，令業界致電（客戶）被拒絕，還被懷疑是真是假，出來的image（形象）很負面。」代表電話中心業界的香港客戶中心協會，曾反對立法規管人對人促銷電話，但事隔4年，該會執行總監陳建年稱不再抗拒立法，相信設拒收訊息登記冊反而有助業者集中致電願接受推銷的市民。他說，近期盛行的大灣區樓盤促銷電話大多不屬本地電話中心致電，指本地中心主要為企業品牌接觸現有客戶，「同事做得舒服些」，沒太大意欲參與Cold Call工作。

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