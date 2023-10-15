明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

憶獅隧瀉泥 摸黑上山截源

【明報專訊】歷任土力處長均曾經歷嚴重山泥傾瀉，張偉文亦不例外。他1996年加入土力處出任土力工程師，憶述至2005年被派往獅子山隧道處理山泥傾瀉事故，當晚大量沙泥湧落隧道沙田入口，考慮到公眾安全，他建議深夜封閉一條管道，包括他在內的多個政府部門人員摸黑上山尋找源頭截水，最後管道於翌日上班前重開，事後水務署做引水道鞏固工程。他又稱，上月初黑雨期間，土力處同事24小時在緊急事故控制中心輪流值班，令他想起入職不久也曾於颱風期間值班，相信同事會如他般有使命感和滿足感。

張憶述，當年山上泥水湧落獅隧沙田入口，他提議封閉其中一條管道，其他部門人員質疑「係咪咁誇張呀」，但他堅持情况危險，之後與其他人員通宵上山搜索山泥傾瀉源頭。他說於眾多引水道找到缺口不易，加上晚間缺乏照明，搜索難上加難，翌日另一同事乘直升機視察，最終從源頭截水，令水流向正確位置。

倡封管被指阻返工 「我哋有時唔受歡迎」

張偉文表示，當年以安全為由提出封閉隧道一條管道，受到其他部門質疑影響市民上學上班，他笑稱「我哋有時唔係好受歡迎」，但認為這就是土力處的專業。他說，每當發出山泥傾瀉警告，緊急控制中心同事就會「開Team」，當接獲報告後就會派同事往現場；土力處職責是評估需否封路、撤離居民、建議維修工作等，務求確保斜坡安全。

張又稱，「每次（事故）都是大自然給我們的學習機會」，從不敢在大自然力量下「認叻」。每當大雨他便會緊張，擔心人命傷亡。自土力處成立後，整體山泥傾瀉風險大幅下降，張稱未來仍會繼續檢視斜坡工程策略。

相關字詞﹕山泥傾瀉 颱風 土力工程處

上 / 下一篇新聞