憶獅隧瀉泥 摸黑上山截源

張憶述，當年山上泥水湧落獅隧沙田入口，他提議封閉其中一條管道，其他部門人員質疑「係咪咁誇張呀」，但他堅持情况危險，之後與其他人員通宵上山搜索山泥傾瀉源頭。他說於眾多引水道找到缺口不易，加上晚間缺乏照明，搜索難上加難，翌日另一同事乘直升機視察，最終從源頭截水，令水流向正確位置。

倡封管被指阻返工 「我哋有時唔受歡迎」

張偉文表示，當年以安全為由提出封閉隧道一條管道，受到其他部門質疑影響市民上學上班，他笑稱「我哋有時唔係好受歡迎」，但認為這就是土力處的專業。他說，每當發出山泥傾瀉警告，緊急控制中心同事就會「開Team」，當接獲報告後就會派同事往現場；土力處職責是評估需否封路、撤離居民、建議維修工作等，務求確保斜坡安全。

張又稱，「每次（事故）都是大自然給我們的學習機會」，從不敢在大自然力量下「認叻」。每當大雨他便會緊張，擔心人命傷亡。自土力處成立後，整體山泥傾瀉風險大幅下降，張稱未來仍會繼續檢視斜坡工程策略。