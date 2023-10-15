無意增修斜坡免擾民 研預組件縮工時

「指數」超15年前但塌泥減半 「有啲成績」

翻查資料，山泥傾瀉指數第二高紀錄是2008年6月7日暴雨，當時為126。張偉文表示，2008年暴雨期間，24小時降雨量多於300毫米的地區已發生山泥傾瀉，再對比上月初暴雨在多於400毫米的地區才發生，初步證明斜坡抗禦能力似乎高了，「都有啲成績睇到」。

根據土力處數字，上月181宗山泥傾瀉個案中，涉52宗重大事故（即導致人命傷亡、財物損失、阻塞道路或撤離行動事故），對比2008年暴雨約360宗山泥傾瀉個案及92宗重大事故，皆減近半。

張偉文表示，據「斜坡紀錄冊」，現時全港約6.1萬幅人造斜坡，當中約4萬幅屬1977年前缺乏規管的斜坡，土力處已處理約1.3萬幅高風險斜坡，正處理中度風險斜坡，主要位於繁忙但非主要幹道如石澳道和大潭道。

至於全港約3000幅天然山坡中，處方至今處理約500幅，未來會按風險排序處理。張表示，現時香港整體山泥傾瀉風險較1977年下降約七成半。他說在資源有限下，每年會檢視系統，參考人命傷亡、山泥宗數、鄰近地區等數據。

全港3000天然坡已處理500 未來按風險排序

對於實政圓桌立法會議員田北辰早前要求增撥資源每年處理更多斜坡，張偉文稱斜坡工程有不少限制和考慮，現時全港每日近200個地盤正動工，擔心增加項目對社區造成滋擾，同時需考慮有否足夠工程師和承建商應付。

張偉文形容，斜坡工程猶如「手作仔」，以打泥釘為例，工人首先要挖洞、灌石屎及紮鐵，極花時間。他說土力處正研究採用預製件，或如纖維等較輕身物料，「裝完泥釘、上螺絲、啪落斜坡」就完成，冀縮短工時。他又說，處方正物色創科公司合作，研發並引入自動打泥釘的機械人。