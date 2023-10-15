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耀東塌泥 評檢全港同類「天然坡」 土力處長：附近溪流氾濫冲石 研建雨水隧道截流

【明報專訊】上月世紀暴雨襲港，土木工程拓展署轄下土力工程處推算山泥傾瀉指數為130，屬極高級別，亦是1985年來最高；當時接獲181宗山泥傾瀉，其中東區重災，筲箕灣耀東邨一幅天然山坡塌下大量山泥，耀興道至今一個多月未解封。土力工程處長張偉文稱，初步調查發現，該天然山坡上有溪流，暴雨期間氾濫並冲刷風化的泥石，估計緊急工程需時半年。他又說土力處會再檢視和評估全港同類型天然山坡，並研究興建小型雨水隧道，將山上水源截流，避免暴雨時太多雨水滲入山坡，減低山泥傾瀉風險。

明報記者 馬耀森 李淑瑤

上月「山泥傾瀉指數」38年最高

張偉文接受本報專訪時透露，土力處緊急控制中心於9月8至18日運作期間，共接獲181宗山泥傾瀉，人造斜坡佔142宗，天然山坡佔39宗，當中涉及大規模山泥傾瀉的天然山坡均未做防治工程，包括接近民居的耀興道及石澳道（見另稿）等，當局會優先研究，並根據結果安排所需鞏固工程或風險緩減措施。

下方人造坡早鞏固無損 上方塌3000立米

張偉文稱，耀興道山泥傾瀉的位置，下方約60米是人造斜坡，早於1990年代即耀東邨建成前後已做鞏固工程，符合現代標準，上月黑雨期間未損毁，但人造斜坡對上的天然山坡最高點離地約100米，塌下約3000立方米山泥，超過一個標準泳池容量，而該山坡主要由花崗石組成，塌下主要是風化了的石頭。

張認為，事件未釀成人命傷亡有幸運成分，因山坡下是巴士站，幸事發是深夜，如在日間後果不堪設想。事發後政府亦有評估泥石墜落位置與民居距離約100米，認為居民毋須疏散。

他又說，據處方初步分析，該天然山坡附近有兩條溪流，其中一條途經山泥崩塌位置，估計黑雨期間氾濫並湧向旁邊天然山坡，加上山坡上石塊條紋大多向着馬路方向，故山泥傾瀉時大大小小石塊沿山上塌下，有如骨牌效應，泥石集中墜落在巴士站附近位置，當中不少體積巨大，「其中一塊有如雙層巴士」。

耀興道重開需半年 要「治水」山坡料不多

張偉文預計，現時該天然山坡的緊急工程需時約6個月，包括清理山上大量石塊，並以岩釘及噴漿等鞏固，然後重開耀興道；政府另會詳細設計修復山坡。張稱上址人造斜坡斜度太大，亦沒空間興建泥石壩，故會研究興建小型雨水隧道，截流山上雨水，避免暴雨時太多雨水滲入山坡。

張偉文說，土力處自2010年起推行的「長遠防治山泥傾瀉計劃」，已把防治山泥傾瀉的工作擴展至全港約3000個天然山坡，耀興道山泥傾瀉事件顯示，除應用現有技術如以泥石壩方式阻截塌下的山泥，亦需探討以「治水」方式紓緩天然山坡於暴雨期間的壓力，例如在上游興建小型雨水隧道截流，土力處會檢視與耀興道類似的天然山坡，研究以「治水」的方式做風險緩減工程，但暫未有具體選址，相信數量不會太多。

塌泥現於逾300毫米雨 耀東800

上月黑雨期間，天文台9月7日錄得1小時雨量158.1毫米，是有紀錄以來最高，破了2008年6月7日的145.5毫米紀錄。張偉文表示，土力處過去研究發現，24小時降雨量與山泥傾瀉機率有一定關係，當24小時雨量達300毫米或以上，就有可能山泥傾瀉，土力處檢視9月8日位於耀東邨附近500米的雨量計，發現24小時雨量高達800毫米，是各區最高，故東區成為全港山泥傾瀉重災區。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕土力工程處 山泥傾瀉

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