無人機播校歌喚意志 超級電腦助尋男拔生 跨部門分享搜救細節

指不涉刑事 警盼市民勿猜測

參加搜救的部門昨分享行動細節。港島總區野外巡邏隊警署警長秦天佑憶述，事主父親曾提出一同上山搜救，惟當時天氣惡劣，終被勸止。秦說自己的女兒年紀與曾憲哲相若，明白曾父焦急心情，並向對方稱「把這個任務交給我們」。

警方稱連日來出動逾600名警員，行動中使用攀山搜救的「3R」裝備，即電子搜救地圖（R-MAP）、讓指揮中心實時掌握行動部署的智能手表（R-WATCH）及用作傳送現場實况等的攝錄鏡頭（R-CAM）。港島總區總督察林欣宜形容在資訊有限下，行動如「大海撈針」，颱風「小犬」襲港亦增加搜查難度。她說曾與事主同學和老師交談，並調查曾憲哲手機、電腦及社交平台等，強調事件不涉刑事成分。她說留意到坊間有很多傳言，希望市民勿猜測。

航拍逾萬相 AI分析收窄範圍

曾兩度事主所在地搜索無果

高級消防隊長張天瑜稱，是次使用無人機拍攝逾萬張相，製作實境地圖掌握路况，包括雨後出現水源位置等。她說在10平方公里搜索範圍中，每平方公里要影約1500張相，昔日肉眼以每張20至30秒速度瀏覽都要逾一周才看畢，人工智能圖像分析系統只需約10小時；而是次系統篩選約500張認為有人的相片，雖無拍到曾憲哲，惟篩走毋須尋找的地方，亦有助收窄範圍。

張承認曾兩度在最終尋回事主的地方搜索，包括第一日及第八日上午。她解釋若失蹤者躺在灌木叢或長草堆內，即使很近亦未必看到，故會在同一路線不同方向和視角重複搜索。

消防攀山拯救隊周三（11日）在馬鞍山郊野公園主要山路約100米外尋回曾憲哲。助理消防區長周焯峰透露，當日下午2時15分尋回事主，即使接近拯救隊下午3時交更時段，搜救隊仍努力不懈，「用盡每分每秒」。他說搜救人員日均搜索5至6小時，若未有發現難免失望；惟明白他們是待救者的最後希望，「縱使失望，搜救過程亦沒有絕望」。

消防電訊商建機制助搜失蹤者

消防處去年錄得1014宗攀山拯救事故，較前年604宗增逾67%。消防及救護學院署理助理院長李巍稱，處方今年5月與主要電訊商建立新機制，不再限於報案人資料，而是可取得懷疑失蹤者手機發射站紀錄及國際移動用戶辨識碼等，分析發射站重疊覆蓋位置，以收窄範圍。若失蹤者攜帶手機，處方經「視域分析」後鎖定搜索位置，再於無人機安裝今年第三季起試用的「手提電話定位儀」，若成功連接目標者的電話，便能以演算法收窄搜救範圍；曾有兩宗事故以相關技術，一天內找到失蹤者，惟二人最終不治。今年第四季起會進一步發展人工智能圖像分析軟件，包括連同失蹤者衣物特徵及紅外線相機拍攝影像一併加入分析。

李巍說，留意到坊間有人以無人機拍攝現場環境搜尋，惟需要有嚴格相片格式及足夠資料，包括地面取樣距離，才能與真正環境連繫，貿然拿一張相片放大尋人容易出錯。