稱安排回港北上扮定居 移英者：律師樓索價3萬

移英港人李先生（化名）說，離港前曾向民政處宣誓永久離港，再經強積金中介人循正途申請取回強積金供款，惟未能成功。他說早前以BNO簽證移英後，得悉朋友成功取回強積金供款，遂經朋友介紹聯絡一間聲稱在港的律師樓。

家人照辦未成功 「已行不通」

他說，該律師樓收取一人2萬元，或一個家庭3萬元，聲稱可為移英港人提取強積金供款，不成功可退款。他與家人遂支付3萬元，律師樓指示他們先簽署保密協議，並將強積金供款轉移至某金融公司，其後再在英國宣誓。律師樓再指示他們先回港，持回鄉證北上，假裝移居內地。他說，家人根據指示完成所有程序後，近日獲告知未能取回強積金供款，未有說明原因，只稱有關方法已行不通。李因回鄉證已過期多年，未有跟隨有關方法。

李稱，因港府不承認BNO護照，不少移英港人用不同方法嘗試取回強積金供款，但不會特別告知別人有何方法。他說，用特區護照移居其他地方的港人均能取回強積金供款，若港府承認BNO護照，便不用這麼多人鋌而走險，「啲錢本身係我嘅，點解唔畀番我？」他說即使供款只有「十萬八萬」，對剛到外地港人的生活已有很大幫助。

環凱移民顧問董事張家禧表示，部分使用BNO移英的客人曾查詢提早領取強積金事宜，他向對方解釋，可以嘗試向積金局申請，但「唔得都無辦法」，始終65歲後也可返港領取。今次有人涉嫌以非法手段提早領取強積金，張表示甚少聽聞同類情况，估計只涉一小撮人。